Ικανοποίηση Μητσοτάκη για τις προτάσεις της Κομισιόν σχετικά με το φυσικό αέριο

Οι προτάσεις της Κομισιόν εμπεριέχουν δύο από τις προτάσεις που είχε καταθέσει η ελληνική κυβέρνηση, ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Την ικανοποίηση του σχετικά με τις σημερινές προτάσεις της Κομισιόν σχετικά με την επιβολή ενός δυναμικού πλαφόν στο φυσικό αέριο εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σε ανάρτηση του στο Twitter, ο Έλληνας πρωθυπουργός αναφέρει πως «χαιρετίζω το αναλυτικό πακέτο που παρουσίασε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ειδικότερα την συμπερίληψη δύο προτάσεων για την οποία η Ελλάδα έχει κάνει λόγο εδώ και καιρό: Τον μηχανισμό διόρθωσης των τιμών στο Ολλανδικό Χρηματιστήριο (TTF) και "κόφτες" στις αγορές παραγώγων της ενέργειας.

Στην επερχόμενή συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, έχουμε την ευκαιρία για ανάκτηση του ελέγχου στις ενεργειακές αγορές, θέτοντας όριο στις τιμές και μειώνοντας την ακραία μεταβλητότητα. Αυτό μπορεί να είναι ένα αποφασιστικό βήμα στην προσπάθειά μας για χαμηλότερες ενεργειακές τιμές για τους Ευρωπαίους πολίτες και τις επιχειρήσεις» σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

I welcome the comprehensive package proposed by the President of the European Commission @vonderleyen and especially the inclusion of two proposals Greece has long called for: a price correction mechanism at TTF and circuit breakers in energy derivative markets.

