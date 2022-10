Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό μεταναστών σε Κύθηρα και Λέσβο - Παρέμβαση της ΕΕ ζητά ο Μηταράκης

Tουλάχιστον 80 μετανάστες έχουν διασωθεί μέχρι στιγμής και 15 φέρονται ως αγνοούμενοι, μετά το ναυάγιο στο Διακόφτι Κυθήρων.

Τελευταία ενημέρωση: 10:10

Οι έρευνες του Λιμενικού Σώσματος για τον εντοπισμό των αγνοουμένων συνεχίζονται υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες, καθώς στην περιοχή πνέουν άνεμοι έντασης 8 με 10 μποφόρ.

Όπως έγινε γνωστό, στο ιστιοφόρο επέβαιναν συνολικά 95 μετανάστες και κάποιος απο τους επιβαίνοντες ειδοποίησε τα μεσάνυχτα ότι το σκάφος βρίσκεται σε κίνδυνο. Το ιστιοφόρο σκάφος συγκρούστηκε στα βράχια και ημιβυθίστηκε.

Στο σημείο βρίσκονται παραπλέον πλοίο, ελικόπτερο του Πολεμικού Ναυτικού, στελέχη της οικείας Λιμενικής Αρχής, στελέχη της αστυνομίας και της Πυροσβεστικής καθώς και εθελοντές διασώστες. Επίσης στις έρευνες συμμετέχει κλιμάκιο των ειδικών αποστολών του λιμενικού και ομάδα της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών.

Σημειώνεται πως από το ναυάγιο στη θαλάσσια περιοχή Πεταλίδι της Θερμής, στην ανατολική Λέσβο, έχει επιβεβαιωθεί πως έχουν χάσει τη ζωή τους μέχρι στιγμής 16 γυναίκες.

Σωστικά συνεργεία επιχειρούν στην περιοχή αναζητώντας τουλάχιστον ακόμα 15 αγνοούμενους, αφού σύμφωνα με μαρτυρία στη βάρκα επέβαιναν 40 άτομα.

Εξάλλου, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης, έκανε «επείγουσα έκκληση» προς την Τουρκία «να λάβει άμεσα μέτρα για την αποτροπή όλων των παράτυπων αναχωρήσεων λόγω δύσκολων καιρικών συνθηκών» .

Urgent call to 🇹🇷 to take immediate action to prevent all irregular departures due to harsh weather conditions. Already today many lives lost in the Aegean, people are drowning in unseaworthy vessels. EU must act.

— Νότης Μηταράκης - Notis Mitarachi (@nmitarakis) October 6, 2022