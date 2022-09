«Δημοψηφίσματα» - Ουκρανία: «Ναι» στην προσάρτηση των 4 κατεχόμενων περιφερειών - Καταδικάζει η ΕΕ

Ο ομοσπονδιακός καγκελάριος της Γερμανίας τόνισε πως η θέση του Βερολίνου σε ό,τι αφορά κατεχόμενα εδάφη της Ουκρανίας δεν θα αλλάξει.

Συντριπτικά ποσοστά υπέρ της προσάρτησης των τεσσάρων περιοχών στη Ρωσική Ομοσπονδία, ανακοίνωσαν βάσει των «δημοψηφισμάτων» που διοργάνωσαν, οι φιλορωσικές αρχές στις ουκρανικές περιφέρειες Ντονέτσκ, Λουχάνσκ, Ζαπορίζια και Χερσώνα -- οι οποίες ελέγχονται εν μέρει ή εξ ολοκλήρου από τη Μόσχα.

Στο Λουχάνσκ, το «ναι» στην προσάρτηση στη Ρωσία συγκέντρωσε 98,42%, σύμφωνα με τα τελικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε η ηγεσία της αποσχισθείσας ουκρανικής περιφέρειας. Στη Ζαπορίζια, οι φιλορωσικές αρχές ανακοίνωσαν ότι το 93,11% των ψηφοφόρων τάχθηκε υπέρ της ένταξης στη Ρωσική Ομοσπονδία, με καταμετρημένο το σύνολο των ψηφοδελτίων.

Στη Χερσώνα, η κατοχική διοίκηση που υποστηρίζει τη Μόσχα ανακοίνωσε ότι το 87,05% ψήφισε «ναι», σύμφωνα με τα τελικά αποτελέσματα. Στο Ντονέτσκ, όπου η καταμέτρηση δεν έχει ολοκληρωθεί, η ηγεσία της αποσχισθείσας ουκρανικής περιφέρειας επιβεβαίωσε ότι το «ναι» επικρατεί με συντριπτικό ποσοστό.

«Καλώς ήρθατε στο σπίτι σας, στη Ρωσία», έσπευσε να σχολιάσει ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ σε ανάρτησή του στο Telegram.

Αντίθετα, οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους «δεν θα αναγνωρίσουν ποτέ» την προσάρτηση ουκρανικών εδαφών στη Ρωσία, τόνισε σε συνέντευξη Τύπου ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν.

Το Κίεβο δεν μπορεί να διεξαγάγει καν συνομιλίες με τη Μόσχα έπειτα από την οργάνωση των δημοψηφισμάτων, τόνισε ο Oυκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

«Η αναγνώριση από τη Ρωσία των ψευτοδημοψηφισμάτων», η «εφαρμογή του σεναρίου της Κριμαίας», η «νιοστή προσπάθεια προσάρτησης τμήματος της ουκρανικής επικράτειας» σημαίνει «πως δεν μπορούμε να συζητήσουμε με τον νυν Rώσο πρόεδρο» Βλαντίμιρ Πούτιν, είπε ο κ. Ζελένσκι σε μαγνητοσκοπημένη παρέμβασή του που μεταδόθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του ΣΑ.

Στην παρέμβασή του στον ΟΗΕ, ο Oυκρανός πρόεδρος κατήγγειλε τα δημοψηφίσματα, κατ’ αυτόν «φάρσα» με αποτελέσματα καθορισμένα «εκ των προτέρων». Χαρακτήρισε «την προσάρτηση των περιοχών» της Ουκρανίας στη Ρωσία «την πιο βάρβαρη παραβίαση του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών». Από τη σκοπιά του κ. Ζελένσκι, η Ρωσία πρέπει «να διωχτεί από όλους τους διεθνείς οργανισμούς» εξαιτίας των ενεργειών της, ή τουλάχιστον να ανασταλεί η συμμετοχή της σε αυτούς.

«Οι απειλές χρήσης πυρηνικών όπλων έχουν γίνει σταθερά των Rώσων αξιωματούχων και προπαγανδιστών», κατήγγειλε ακόμη, καθώς το Κρεμλίνο υπενθύμισε χθες Τρίτη ότι το ρωσικό στρατιωτικό δόγμα προβλέπει τη χρήση τέτοιων όπλων σε περίπτωση επίθεσης εναντίον του ρωσικού εδάφους.

Εξάλλου, ο ομοσπονδιακός καγκελάριος της Γερμανίας τόνισε πως η θέση του Βερολίνου σε ό,τι αφορά κατεχόμενα εδάφη της Ουκρανίας δεν θα αλλάξει. «Δεν θα αποδεχθούμε τα αποτελέσματα αυτών των δημοψηφισμάτων, που αποτελούν απάτη, και η υποστήριξή μας στην Ουκρανία θα συνεχιστεί αμείωτη», τόνισε ο Όλαφ Σολτς σε δήλωσή του στην εφημερίδα Neue Osnabrücker Zeitung που δημοσιεύεται στο σημερινό της φύλλο.

Η ΕΕ καταγγέλλει τη διεξαγωγή παράνομων «δημοψηφισμάτων» και την παραποιημένη έκβασή τους τονίζει με ανάρτησή του στο Twitter ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ σημειώνοντας ότι «πρόκειται για άλλη μια παραβίαση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας, εν μέσω συστηματικών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων». «Επαινούμε το θάρρος των Ουκρανών, οι οποίοι συνεχίζουν να αντιτίθενται και να αντιστέκονται στη ρωσική εισβολή» καταλήγει ο κ. Μπορέλ.

EU denounces holding of illegal “referenda” and their falsified outcome.

This is another violation of Ukraine’s sovereignty + territorial integrity, amidst systematic abuses of human rights.

We commend the courage of Ukrainians, who continue to oppose & resist Russian invasion.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) September 28, 2022