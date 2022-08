Με μεγάλες στρατιωτικές ασκήσεις απαντά η Κίνα στην επίσκεψη Πελόζι στην Ταϊβάν

Ο κινεζικός στρατός θα προχωρήσει σε στρατιωτικές ασκήσεις με πραγματικά πυρά σε 6 περιοχές κοντά στην Ταϊβάν, από την ερχόμενη Πέμπτη 4 Αυγούστου εώς και το Σάββατο 6 Αυγούστου.

Με τη διεξαγωγή μεγάλων στρατιωτικών ασκήσεων σε θαλάσσιο χώρο κοντά στην Ταϊβάν απαντά η κυβέρνηση της Κίνας στην επίσημη επίσκεψη της προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, Νάνσι Πελόζι, στην Ταϊπέι.

Όπως ανακοίνωσε το πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, ο κινεζικός στρατός θα προχωρήσει σε στρατιωτικές ασκήσεις με πραγματικά πυρά σε 6 περιοχές κοντά στην Ταϊβάν, από την ερχόμενη Πέμπτη 4 Αυγούστου εώς και το Σάββατο 6 Αυγούστου.

Xinhua is authorized to release the notice: from 1200 (Beijing Time) Aug. 4 to 1200 (Beijing Time) Aug. 7, 2022, the Chinese People's Liberation Army will conduct important military exercises and training activities. Click for more https://t.co/HhTuKco6RR pic.twitter.com/eSvOKsNrZY

