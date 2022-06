Δένδιας: «Σύντομο κοινωνικό χαιρετισμό» είχε με Ερντογάν-Τσαβούσογλου στη Μαδρίτη

Παρόντες στο τετ α τετ ήταν και ο υπουργός Εξωτερικών της Λιθουανίας Γκαμπρίλιους Λαντσμπέργκις, της Πολωνίας Ζμπίγκνιου Ράου και της Πορτογαλίας Ζοάο Γκόμεζ Κραβίνιο.

Σύντομο κοινωνικό χαιρετισμό με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου είχε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας πριν την έναρξη της σημερινής Συνόδου Κορυφής ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη, όπως το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο twitter.

Παρόντες στο τετ α τετ ήταν και ο υπουργός Εξωτερικών της Λιθουανίας Γκαμπρίλιους Λαντσμπέργκις, της Πολωνίας Ζμπίγκνιου Ράου και της Πορτογαλίας Ζοάο Γκόμεζ Κραβίνιο.

Ι had a brief social encounter with #Turkey President @RTErdogan & FM @MevlutCavusoglu together with counterparts 🇱🇹@GLandsbergis, 🇵🇱@RauZbigniew & 🇵🇹@JoaoCravinho ahead of the opening session of today's #NATOSummit in #Madrid. pic.twitter.com/WJ1DR97nDy

— Nikos Dendias (@NikosDendias) June 29, 2022