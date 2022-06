Κομισιόν: Επίσημα σε ενταξιακό καθεστώς Ουκρανία, Μολδαβία - Έχει εκπληρωθεί το 70% των προϋποθέσεων

Tη χορήγηση καθεστώτος προς ένταξη χώρας στην Ουκρανία και την Μολδαβία ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το μεσημέρι της Παρασκευής δια στόματος της επικεφαλής της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Tη χορήγηση καθεστώτος προς ένταξη χώρας στην Ουκρανία και την Μολδαβία ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το μεσημέρι της Παρασκευής δια στόματος της επικεφαλής της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, επιβεβαιώνοντας όσα είχαν διαρρεύσει νωρίτερα σήμερα.

Αναλυτικότερα, η Κομισιόν ανακοίνωσε πως η εισήγησή της για την χορήγηση του status προς ένταξη στην ΕΕ είναι θετική τόσο για την Ουκρανία όσο και για την Μολδαβία, υπογραμμίζοντας πως τα δύο κράτη της ανατολικής Ευρώπης που βρίσκονται αντιμέτωπα με τη ρωσική επιθετικότητα θα πρέπει να πληρούν μία σειρά προϋποθέσεων ώστε να ενταχθούν κι επίσημα στο ευρωπαϊκό μπλοκ, συμπεριλαμβανομένων μεταρρυθμίσεων σχετικά με το κράτος δικαίου, τη δικαιοσύνη και την καταπολέμηση της διαφθοράς.

«Ναι η Ουκρανία δικαιούται την ευρωπαϊκή προοπτική», υπογράμμισε η κ. φον ντερ Λάιεν συμπληρώνοντας ότι έχει γίνει «καλή δουλειά», αλλά υπάρχει ακόμη «σημαντική δουλειά» να γίνει, ενώ λίγο αργότερα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαιρέτισε την θετική εισήγηση της Κομισιόν, κάνοντας λόγο για μία «ιστορική απόφαση, που φέρνει την Ουκρανία πιο κοντά στην τελική νίκη».

Today, the @EU_Commission has adopted its Opinions on the membership applications of Ukraine, Moldova and Georgia, after assessing them against our rigorous standards ↓ https://t.co/BuBLz0Fbdt

«Σχετικά με το κράτος δικαίου, η Ουκρανία έχει προχωρήσει πολύ στη δημιουργία των απαραίτητων θεσμών για την αποτελεσματική λειτουργία του δικαστικού συστήματος και στον έλεγχο των εισαγγελέων. Θα πρέπει πλέον να επιταχυνθεί η επιλογή των δικαστών του Συνταγματικού Δικαστηρίου, καθώς και των μελών του Ανωτάτου Συμβουλίου Δικαιοσύνης.

Αναφορικά με την καταπολέμηση της διαφθοράς, η Ουκρανία έχει προχωρήσει πολύ στη σύσταση των απαραίτητων οργάνων κατά της διαφθοράς. Το επίκεντρο θα πρέπει πλέον να είναι ο διορισμός του νέου επικεφαλής των εισαγγελέων κατά της διαφθοράς και του νέου διευθυντή του γραφείου έρευνας κατά της διαφθοράς. Τα όργανα καταπολέμησης της διαφθοράς θα πρέπει να λειτουργήσουν πλήρως», δήλωσε η κ. φον ντερ Λάιεν.

Ukraine has already implemented roughly 70 % of 🇪🇺 rules, norms and standards.

Yet important work remains to be done, on the rule of law, oligarchs, anti-corruption and fundamental rights.

The process is merits-based. So progress depends entirely on Ukraine. pic.twitter.com/JA2djcmxlq

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 17, 2022