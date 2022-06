Ουκρανία-ΕΕ: Ο Ζελένσκι χαιρετίζει την «ιστορική» απόφαση της Επιτροπής - «Η νίκη μας πλησιάζει»

Η «ιστορική απόφαση» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να συστήσει να χορηγηθεί στην Ουκρανία καθεστώς χώρας υποψήφιας για ένταξη στην ΕΕ θα βοηθήσει το Κίεβο να νικήσει την εισβολή της Ρωσίας, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Είναι το πρώτο βήμα στο δρόμο της ένταξης στην ΕΕ, το οποίο θα φέρει ασφαλώς πιο κοντά τη νίκη μας. Ευγνώμων στη @vonderleyen και σε κάθε μέλος (της ΕΕ) για μια ιστορική απόφαση», έγραψε ο Ζελένσκι στο Twitter.

I commend the positive @EU_Commission Conclusion on 🇺🇦’s candidate status. It’s the 1st step on the EU membership path that’ll certainly bring our Victory closer. Grateful to @vonderleyen & each EC member for a historic decision. I expect the positive result from #EUCO next week.

