Καθ' οδόν προς το Κίεβο οι Σολτς, Μακρόν και Ντράγκι

Ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς βρίσκεται καθ' οδόν προς το Κίεβο, μετέδωσε πριν από λίγη ώρα το δεύτερο κανάλι της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ZDF επικαλούμενο «ασφαλή» πηγή.

Προς το Κίεβο κατευθύνονται ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς και ο Ιταλός πρωθυπουργός Μάριο Ντράγκι. Σύμφωνα με το γερμανικό δίκτυο ZDF και την ιταλική εφημερίδα La Repubblica, οι τρεις τους επιβιβάστηκαν σε ειδικό τραίνο στην Πολωνία.

Νωρίτερα, το ZDF, επικαλούμενο «ασφαλή» πηγή, είχε μεταδώσει πως ο Σολτς μεταβαίνει στο Κίεβο.

Εκεί, αργότερα σήμερα, οι τρεις ηγέτες θα έχουν συνάντηση με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος ανακοίνωσε χθες ότι έχει προσκληθεί στις προσεχείς συνόδους κορυφής της Ομάδας των Επτά και του ΝΑΤΟ.

#Breaking French President Macron, German Chancellor Scholz and Italian PM Draghi are on their way to #Ukraine pic.twitter.com/BeSPkDSsNn

— Michael A. Horowitz (@michaelh992) June 16, 2022