Βικτόρια Νούλαντ: Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν σθεναρά τη συνεργασία «3+1»

H κ. Νούλαντ ευχαρίστησε τους υπουργούς Εξωτερικών της Ελλάδας, του Ισραήλ και της Κύπρου για τη χθεσινή σύντομη συνάντηση

Το μήνυμα πως οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν σθεναρά τον μηχανισμό συνεργασίας «3+1», ανάμεσα στην Ελλάδα, το Ισραήλ, την Κύπρο και τις ΗΠΑ, εξέπεμψε η Αμερικανίδα υφυπουργός Εξωτερικών, Βικτόρια Νούλαντ.

Σε ανάρτησή της στο Twitter, η κ. Νούλαντ ευχαρίστησε τους υπουργούς Εξωτερικών της Ελλάδας, του Ισραήλ και της Κύπρου για τη χθεσινή σύντομη συνάντηση που είχε μαζί τους κατά τη διάρκεια του γεύματος που παρέθεσε ο Έλληνας ΥΠΕΞ, Νίκος Δένδιας, στους ομολόγους του και λίγο πριν από την τριμερή συνάντηση.

Thank you, Foreign Ministers 🇬🇷 @NikosDendias, 🇮🇱 @yairlapid, and 🇨🇾 @IKasoulides, for letting me crash your trilateral lunch. The United States strongly supports 3+1 – Greece, Israel, Cyprus, + U.S. – cooperation. https://t.co/JuPIgvOcox

— Under Secretary Victoria Nuland (@UnderSecStateP) April 5, 2022