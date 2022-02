Μπαράζ σημαντικών συναντήσεων Μητσοτάκη με ξένους ηγέτες στο Μόναχο

Συναντήσεων με σημαντικούς ξένους παράγοντες θα έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Διάσκεψης για την Ασφάλεια του Μονάχου.

Μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί σήμερα με τον επικεφαλής του CDU, Φρίντριχ Μερτς, τον Αμερικανό γερουσιαστή, Λίντσει Γκράχαμ, τον πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδονίας, Ντίμιταρ Κοβατσέσκι, ενώ θα συμμετέχει και σε συζήτησης με την επικεφαλής της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, Νάνσι Πελόζι.

Αναλυτικά, οι συναντήσεις του κ. Μητσοτάκη, σύμφωνα με το Μέγαρο Μαξίμου:

Στις 15:30 ώρα Ελλάδας, ο Πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της Βαυαρίας και Πρόεδρο της Χριστιανοκοινωνικής Ένωσης (CSU), Markus Söder.

Στις 16:00 ο κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί με αντιπροσωπεία του Κογκρέσου των Ηνωμένων Πολιτειών υπό τον Γερουσιαστή Lindsey Graham.

Στις 16:30 θα έχει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδονίας, Dimitar Kovacevski.

Στις 17:00 ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Αναπληρωτή Πρωθυπουργό και Υπουργό Άμυνας του Ισραήλ, Benjamin Gantz.

Στις 17:30 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συνάντηση με την Πρόεδρο του Κοσόβου, Vjosa Osmani-Sadriu.

Στις 18:00, ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον ομόλογό του της Αλβανίας, Edi Rama.

Στις 18:30 ο κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης της Γερμανίας και επικεφαλής της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης (CDU), Friedrich Merz.

Στις 19:30 ο Πρωθυπουργός θα λάβει μέρος σε συζήτηση με θέμα «Stemming the Illiberal Tide: The Global Challenge of Eroding Democracy», στην οποία θα μετάσχουν επίσης η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών, Nancy Pelosi και η Υπουργός Άμυνας της Γερμανίας, Christine Lambrecht.