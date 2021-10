Έρχεται Σύνοδος Κορυφής μεταξύ ΕΕ και Κίνας

Σε συμφωνία για τη διεξαγωγή μια Συνόδου Κορυφής μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κίνας, όπου θα συζητηθούν όλες οι σχέσεις μεταξύ των δύο πλευρών, κατέληξαν Βρυξέλλες και Πεκίνο.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον ηγέτη της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ και όπως ανέφερε ο Βέλγος αξιωματούχος με ανάρτηση του στο Twitter «στις σχέσεις ΕΕ- Κίνας, παρά τις διαφωνίες μας, ο διάλογος παραμένει κρίσιμος. Συμφωνήσαμε σε μια Σύνοδο ΕΕ - Κίνας και στην ενίσχυση του διαλόγου μας».

