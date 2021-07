«Το Ισραήλ παρακολουθεί με βαθιά ανησυχία τις πρόσφατες μονομερείς τουρκικές ενέργειες και δηλώσεις σε σχέση με το καθεστώς των Βαρωσίων», αναφέρει, σε ανάρτησή του στο Twitter, ο εκπρόσωπος του ισραηλινού υπουργείου Εξωτερικών, Λιόρ Χάιατ (Lior Haiat).

Παράλληλα, τονίζει πως το Ισραήλ επαναλαμβάνει την αλληλεγγύη και την πλήρη στήριξή του προς την Κύπρο.

1/2 Israel is following with deep concern recent unilateral Turkish actions and statements regarding the status of Varosha. Israel reiterates its solidarity and full support for Cyprus. pic.twitter.com/vihvgH11E0

