Συμμετοχή Δένδια σε υπουργική συνάντηση για τη Συρία

Στο περιθώριο της Υπουργικής Συνάντησης της Παγκόσμιας Συμμαχίας κατά του «Ισλαμικού κράτους», που πραγματοποιείται σήμερα στη Ρώμη, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας συμμετείχε, επίσης, στην υπουργική συνάντηση για τη Συρία.

Η Ελλάδα αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στις εξελίξεις στη Συρία, επισημαίνεται σε ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο Twitter.

On the sidelines of Global @coalition Against Daesh Ministerial meeting, FM @NikosDendias participated in the ministerial mtg on #Syria - #Greece attaches particular importance on the dvpts in the country pic.twitter.com/vOgP5PvWRN

