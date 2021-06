Συνάντηση του Νίκου Δένδια με τον ΥΠΕΞ της Σιγκαπούρης, Βιβιάν Μπαλακρίσναν

Με τον υπουργό Εξωτερικών της Σιγκαπούρης, Βιβιάν Μπαλακρίσναν συναντήθηκε νωρίτερα σήμερα ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, στο περιθώριο της υπουργικής συνάντησης της Παγκόσμιας Συμμαχίας εναντίον του «Ισλαμικού Κράτους» που λαμβάνει χώρα σήμερα στην Ρώμη.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν η κοινή προσήλωση στο διεθνές δίκαιο -και ιδιαίτερα στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας- η ελευθερία της ναυσιπλοΐας, η διμερής συνεργασία και η συνεργασία στο πλαίσιο των διεθνών οργανισμών, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

I met with #Singapore FM @VivianBala on margins of @coalition Ministerial Meeting. Talks on shared commitment to International Law, especially International Law of the Sea & freedom of navigation, as well as on cooperation at bilateral level & within international organizations. pic.twitter.com/myRf7u5vIh

— Nikos Dendias (@NikosDendias) June 28, 2021