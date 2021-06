Tην σαφή και δεδηλωμένη άποψη για την Τουρκία θα επαναλάβει ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας όπως ανέφερε προσερχόμενος στο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών στο Λουξεμβούργο.

Ειδικότερα, ο Νίκος Δένδιας σημείωσε: «Θα συζητήσουμε σήμερα για τη Λευκορωσία και αναμένουμε ότι θα συμφωνηθεί η τέταρτη δέσμη κυρώσεων. Θα συζητήσουμε επίσης για το Ιράκ, το οποίο για εμάς έχει τεράστια σημασία, διότι ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης πρόκειται να επισκεφθεί τη Βαγδάτη τις επόμενες ημέρες. Και επίσης, θα συζητήσουμε για την Τουρκία, για την οποία έχουμε μια πολύ σαφή και δεδηλωμένη άποψη, την οποία πρόκειται να επαναλάβω».

In #EU’s #FAC we are also going to discuss about Turkey. We have a very clear and stated opinion, which I am going to repeat (my statement upon arrival at the #EU Foreign Affairs Council #FAC in #Luxembourg). pic.twitter.com/91ZE5QNDeu

— Nikos Dendias (@NikosDendias) June 21, 2021