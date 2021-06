Πολλά είχαν ειπωθεί πριν τη μεγάλη συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών στη Γενεύη. Αρχικά, είχαν πει πολλά οι ίδιοι. Ο Μπάιντεν είχε πει δημόσια τον Πούτιν δολοφόνο, ο Πούτιν είχε πει ότι η Ρωσία θα αντιμετώπιζε αποφασιστικά κάθε απειλή για την κυριαρχία της, παράλληλα κάνοντας ορισμένες προκλητικές κινήσεις, συμπεριλαμβανομένης της μαζικής συγκέντρωσης στρατού στα σύνορα με την Ουκρανία και την έκφρασης απογοήτευσης από την ήττα του Ντόναλντ Τραμπ στις εκλογές των ΗΠΑ.

Αυτά και άλλα πολλά συμβάντα είχαν «φτιάξει κλίμα», που όμως δεν επιβεβαιώθηκε από τις δύο συνεντεύξεις Τύπου που ακολούθησαν τη Σύνοδο Κορυφής. Στην πραγματικότητα οι δύο πλευρές μετείχαν στη Σύνοδο θέλοντας πολύ συγκεκριμένα πράγματα και περιμένοντας ελάχιστα η μία πλευρά από την άλλη. Αυτό το διατύπωσε καθαρότερα ο Βλαντιμίρ Πούτιν λέγοντας ότι «δεν έχει νέες ή παλιές αυταπάτες» για την πολιτική των ΗΠΑ. Σε γενικές γραμμές, η σύνοδος κορυφής κατέληξε σε μια σχετικά ήρεμη διαδικασία γιατί είχε προηγηθεί μια διερεύνηση που έδειχνε σε ποια σημεία μπορούσε να υποβαθμιστεί η εχθρική στάση των δύο πλευρών.

Η πλευρά Μπάιντεν είναι σίγουρα αυτή που οι προσδοκίες της ξεπεράστηκαν περισσότερο. Εξ ου και το χαρμόσυνο Tweet από την πλευρά του Πρόεδρου των ΗΠΑ με την ολοκλήρωση της διαδικασίας: «Τέλειωσε η δουλειά, παιδιά. Επιστρέφω στον Λευκό Οίκο από το πρώτο μου ταξίδι στο εξωτερικό ως πρόεδρος. Μετά από μια κουραστική εβδομάδα, είναι σαφές ότι η Αμερική επέστρεψε, οι συμμαχίες μας είναι ισχυρότερες από ποτέ κι είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τις πιο δύσκολες παγκόσμιες προκλήσεις της εποχής μας μαζί με τους συμμάχους μας.»

That’s a wrap, folks. I’m on my way back to the White House from my first overseas trip as president. After a busy week, it’s clear America is back, our alliances are stronger than ever, and we’re ready to tackle the toughest global challenges of our time alongside our allies.

— President Biden (@POTUS) June 17, 2021