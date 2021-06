ΗΠΑ σε Τουρκία: Να πακετάρετε τους S-400 και να τους στείλετε πίσω στον Πούτιν

Μεγάλο αγκάθι εξακολουθούν να αποτελούν οι S-400 για τις σχέσεις ΗΠΑ-Τουρκίας, ενώ οι δηλώσεις της Άγκυρας ότι θα στείλουν πίσω τους Ρώσους χειριστές των S-400 δεν ικανοποιούν την Ουάσινγκτον, δεδομένου ότι η Τουρκία απορρίπτει το αμερικανικό αίτημα να μην ενεργοποιήσει το ρωσικό πυραυλικό σύστημα.

Σύμφωνα με το skai.gr, είναι χαρακτηριστική η δήλωση του Γερουσιαστή Ρότζερ Γουίκερ ότι το καλύτερο σημάδι καλής θέλησης από την Τουρκία θα ήταν να πακετάρει τους S-400 και να τους στείλει πίσω στην αποθήκη του Πούτιν. «Το να κρατά αυτά τα οπλικά συστήματα στο έδαφός της είναι τελείως ασύμβατο με τις υποχρεώσεις της στο ΝΑΤΟ», υπογράμμισε.

The best goodwill signal that Turkey can send is to pack up the S-400 Russian missiles and send them back to Putin’s warehouse.

Housing these weapons systems is wholly incompatible with Turkey’s NATO obligations.https://t.co/6o9iEeX5RH

