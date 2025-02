ΤτΕ: Διαδικτυακό Εργαστήριο με θέμα «Χρηματοδότηση για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή»

Σήμερα, Τρίτη 25 Φεβρουαρίου, η Τράπεζα της Ελλάδος, σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και το Πράσινο Ταμείο, διοργάνωσε το δεύτερο από μια σειρά εργαστηρίων με θέμα «Χρηματοδότηση για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή: πλαίσια, εργαλεία και μελέτες περιπτώσεων» (“Financing climate change adaptation: frameworks, instruments and case studies”).

Σήμερα, Τρίτη 25 Φεβρουαρίου, η Τράπεζα της Ελλάδος, σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και το Πράσινο Ταμείο, διοργάνωσε το δεύτερο από μια σειρά εργαστηρίων με θέμα «Χρηματοδότηση για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή: πλαίσια, εργαλεία και μελέτες περιπτώσεων» (“Financing climate change adaptation: frameworks, instruments and case studies”).

Η κλιματική κρίση εξελίσσεται, ενώ τα ακραία καιρικά φαινόμενα αυξάνονται διαρκώς σε συχνότητα και ένταση. Η προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος αποτελεί επιτακτική ανάγκη, προκειμένου να μετριαστούν οι αρνητικές περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Παρά το γεγονός ότι η σημασία της προσαρμογής αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο διεθνώς, τα επίπεδα χρηματοδότησής της παραμένουν σημαντικά χαμηλότερα σε σχέση με τους πόρους που κατευθύνονται στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής. Επιπλέον, μέχρι στιγμής η χρηματοδότηση για την προσαρμογή στηρίζεται κυρίως σε δημόσιους πόρους, γεγονός που υπογραμμίζει την ανάγκη κινητοποίησης και ιδιωτικών κεφαλαίων.

Στο πλαίσιο του έργου LIFE-IP AdaptInGR, η Τράπεζα της Ελλάδος διοργανώνει σειρά εργαστηρίων, με στόχο την ανάδειξη της σημασίας, αλλά και την προώθηση, της χρηματοδότησης για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Κατά τη διάρκεια του πρώτου εργαστηρίου, οι συμμετέχοντες συζήτησαν τον καθοριστικό ρόλο του χρηματοπιστωτικού τομέα και τη σπουδαιότητα των συνεργειών μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών για την προώθηση της χρηματοδότησης της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. Το δεύτερο εργαστήριο επικεντρώθηκε σε συγκεκριμένα πλαίσια που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της χρηματοδότησης της προσαρμογής, καθώς και σε μελέτες περιπτώσεων από το χρηματοπιστωτικό σύστημα, παρέχοντας χρήσιμες πρακτικές πληροφορίες και εφαρμόσιμες στρατηγικές για την αποτελεσματική χρηματοδότηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.

Στο εργαστήριο συμμετείχαν οι:

- Γιώργος Πρωτόπαπας, Πράσινο Ταμείο

- Sean Carmody, Network for Greening the Financial System και Australian Prudential Regulation Authority

- Gary Power, United Nations Environment Programme Finance Initiative

- Sean Kidney, Climate Bonds Initiative

- Παναγιώτης Τουρναβίτης, Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας και Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ηθικών και Εναλλακτικών Τραπεζών

- Maya Hennerkes, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης

- Ελένη Γιώτη, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

- Bouke de Vries, Rabobank

- Θεοδώρα Αντωνακάκη, Τράπεζα της Ελλάδος