Yπεγράφη η εμπορική συμφωνία μεταξύ ΕΕ και Mercosur - Τα 5 οφέλη

Μια πρωτοποριακή εταιρική σχέση ανάμεσα σε ΕΕ με Βραζιλία, Αργεντινή, Παραγουάη και Ουρουγουάη.

Πραγματικότητα αποτελεί η εμπορική συμφωνία μεταξύ ΕΕ και Mercosur, που αφορά τη δυνατότητα ελεύθερων εμπορικών συναλλαγών από τον αγροδιατροφικό μέχρι τον βιομηχανικό τομέα, με την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τους ομολόγους της από Βραζιλία (κ. Λούλα), Αργεντινή (κ. Μιλέι), Παραγουάη (κ. Πένια) και Ουρουγουάη (κ. Λακάγιε Πόου) να ολοκληρώνουν τις σχετικές διαπραγματεύσεις.

Η συμφωνία θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για όλες τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, εξοικονομώντας 4 δισ. ευρώ σε δασμούς ετησίως, ενώ θα βοηθήσει τις ΜμΕ να αυξήσουν τις εξαγωγές τους, μειώνοντας τη γραφειοκρατία. Παράλληλα, προσελκύει εμπορικό ενδιαφέρον σε στρατηγικούς βιομηχανικούς τομείς μηδενικών καθαρών εκπομπών, όπως οι τεχνολογίες των ΑΠΕ και τα καύσιμα χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών.

Δεν παρεκκλίνει από τα ευρωπαϊκά πρότυπα και αφορά ευαίσθητους τομείς, ιδίως στη γεωργία. Μάλιστα, αποτελεί μοχλό για οικονομική ανάπτυξη, ενώ προσφέρει μία τονωτική ένεση στην ανταγωνιστικότητα. Παράλληλα, συσφίγγει τις σχέσεις ΕΕ και Λατινικής Αμερικής εμβαθύνοντας τους πολιτικούς και οικονομικούς δεσμούς.

Ειδικά για την ΕΕ, συμβάλλει στην οικονομική ανθεκτικότητα και ασφάλεια, προστατεύοντας τις βασικές αλυσίδες εφοδιασμού, μειώνοντας τις εξαρτήσεις και διασφαλίζοντας την πρόσβαση σε κρίσιμους πόρους με βασικούς εταίρους στον Παγκόσμιο Νότο, ενώ εξοικονομεί 4 δισ. ευρώ σε δασμούς για τις επιχειρήσεις της ΕΕ ετησίως.

«Πρόκειται για μια συμφωνία win-win, η οποία θα αποφέρει σημαντικά οφέλη στους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις, και από τις δύο πλευρές. Επικεντρωνόμαστε στη δικαιοσύνη και το αμοιβαίο όφελος. Ακούσαμε τις ανησυχίες των αγροτών μας και λάβαμε μέτρα. Αυτή η συμφωνία περιλαμβάνει ισχυρές διασφαλίσεις για την προστασία των μέσων διαβίωσής τους. Είναι η μεγαλύτερη συμφωνία που υπήρξε ποτέ, όσον αφορά την προστασία των προϊόντων τροφίμων και ποτών της ΕΕ. Περισσότερα από 350 προϊόντα της ΕΕ προστατεύονται πλέον με γεωγραφική ένδειξη. Επιπλέον, τα πρότυπά μας για την υγεία και τα τρόφιμα παραμένουν ανέγγιχτα. Οι εξαγωγείς της Mercosur θα πρέπει να συμμορφώνονται αυστηρά με αυτά τα πρότυπα για να έχουν πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ. Αυτή είναι η πραγματικότητα μιας συμφωνίας που θα εξοικονομήσει τις εταιρείες της ΕΕ από εξαγωγικούς δασμούς αξίας 4 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως» υπογράμμισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

This agreement is a win for Europe.

30.000 European small companies are already exporting to Mercosur.

Many more will follow.

EU-Mercosur reflects our values and commitment to climate action.

