Πληθωρισμός: Βραδύτερη άνοδος κατά 2,9% τον Νοέμβριο στην Ελλάδα - Κάτω από το μέσο όρο της ΕΕ

Οι τιμές αυξήθηκαν κατά 2,9% αντί για 3% που είχε ανακοινώσει η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσια στην προσωρινή έκθεση.

Βραδύτερο ρυθμό πληθωρισμoύ για την Ελλάδα επεφύλασσαν τα τελικά στοιχεία της Eurostat για τον Νοέμβριο, με τις τιμές να αυξάνονται κατά 2,9% αντί για 3% που είχε ανακοινώσει την προσωρινή έκθεση.

Οι τιμές τον Οκτώβριο είχαν επιταχύνει κατά 3,8% για πρώτη φορά μετά από τρεις μήνες συνεχών επιβραδύνσεων.

Σε επίπεδο ευρωζώνης ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού ήταν 2,4% τον Νοέμβριο του 2023, από 2,9% τον Οκτώβριο.

Ένα χρόνο νωρίτερα, το ποσοστό ήταν 10,1%. Ο ετήσιος πληθωρισμός της ΕΕ ήταν 3,1% τον Νοέμβριο του 2023, από 3,6% τον Οκτώβριο ενώ ένα χρόνο νωρίτερα, το ποσοστό ήταν 11,1%.

Στα επιμέρους στοιχεία, τα χαμηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στο Βέλγιο (-0,8%), στη Δανία (0,3%) και στην Ιταλία (0,6%). Τα υψηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στην Τσεχία (8,0%), την Ουγγαρία (7,7%), τη Σλοβακία και τη Ρουμανία (και οι δύο 6,9%).

Τον Νοέμβριο, η υψηλότερη συμβολή στον ετήσιο ρυθμό πληθωρισμού της ευρωζώνης προήλθε από τις υπηρεσίες (+1,69 ποσοστιαίες μονάδες, π.μ.), ακολουθούμενες από τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό (+1,37 π.μ.), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (+0,75 π.μ.) και την ενέργεια (-1,41 pp).

Euro area annual #inflation at 2.4% in November 2023, down from 2.9% in October https://t.co/GnrY1SUfMA pic.twitter.com/35PPZ71kBr

— EU_Eurostat (@EU_Eurostat) December 19, 2023