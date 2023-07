Τζιμ Ο’Νιλ για Ελλάδα: Όσο άσχημη και αν δείχνει μία κρίση, μπορείς να την ξεπεράσεις

Το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης είχε σταματήσει από καιρό να είναι χρήσιμο. Τώρα όμως ίσως το παρακάνουν οι κεντρικές τράπεζες όταν ανησυχούν ότι ο πληθωρισμός θα είναι για πάντα, εκτιμά.

Αν σε κάτι διακρίνεται, εκτός από την έμπνευση του όρου BRICs, είναι για το χιούμορ και τη χαλαρότητα με την οποία προσεγγίζει κατά άλλα βαθιά τεχνοκρατικά θέματα. Ο εμπνευστής του ακρωνυμίου BRICs Τζιμ Ο’Νιλ μιλά στο The Economist Impact Events SE Europe, στο περιθώριο του Gala Dinner με θέμα «The Global Economy and financial services-Manoeuvring through the current turmoil» στην Αθήνα:

• Το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης είχε σταματήσει από καιρό να είναι χρήσιμο. Τώρα όμως ίσως το παρακάνουν οι κεντρικές τράπεζες όταν ανησυχούν ότι ο πληθωρισμός θα είναι για πάντα. Αυτά στη Δύση, διότι στην Κίνα ο πληθωρισμός είναι ανύπαρκτος.

• Αν και η συγκέντρωση του ρίσκου δεν είναι τόσο ισχυρή όσο στο παρελθόν, δεν θα πρέπει να αποκλείσουμε νέα προβλήματα στις τράπεζες. Κάθε φορά που τα επιτόκια αυξάνονται απότομα, το χρηματοπιστωτικό σύστημα ανακαλύπτει ότι δεν είμαστε όλοι όσο έξυπνοι νομίζαμε.

• Το Brexit αποδεικνύεται μια καταστροφή. Αν γινόταν το δημοψήφισμα σήμερα, θα ήταν διαφορετικό το αποτέλεσμα.

• Στην Ελλάδα χρωστάμε ένα σημαντικό μάθημα: όσο άσχημη και αν δείχνει μία κρίση, μπορείς να την ξεπεράσεις. Ή αλλιώς, μην αφήσεις ποτέ μία κρίση να πάει χαμένη. Ζήτημα χρόνου η επενδυτική βαθμίδα.

• Επί 40 χρόνια, κάθε 5 χρόνια, όλοι μιλούν για το τέλος του δολαρίου. Αναρωτιέμαι ποιος θα είναι ο διοικητής μιας κεντρικής τράπεζας των BRICS; Η Δύση είναι τυχερή με το γεγονός ότι η Ινδία και η Κίνα δεν συμφωνούν ποτέ για τίποτα.

• Οι ΗΠΑ θα πρέπει να επικεντρωθούν στον πλούτο τους και όχι στο μέγεθος. Όσο μεγαλύτερη θα γίνεται η Κίνα, τόσο πλουσιότερες θα είναι οι ΗΠΑ. Κι εν πάση περιπτώσει, γιατί δεν θα πρέπει μία χώρα με 4 φορές περισσότερους ανθρώπους να μην είναι τουλάχιστον όσο μεγάλη χώρα είναι οι ΗΠΑ;

• Όταν ήμουν υπουργός και λάβαμε την απόφαση για τη Huawei στο Ηνωμένο Βασίλειο, το κάναμε γιατί μας πίεσαν οι Αμερικανοί. Δεν ήταν επειδή είχαμε αυθεντικές ανησυχίες για την ασφάλεια.

