ΥΠΟΙΚ-ΟΟΣΑ: Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η 45η Ετήσια Σύνοδος της Επιτροπής Ανώτερων Αξιωματούχων για τον Προϋπολογισμό

Πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στον χώρο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), το διήμερο 1-2/6/2023 η 45ηΕτήσια Σύνοδος της Επιτροπής Ανώτερων Αξιωματούχων για τον Προϋπολογισμό (45thAnnual Meeting of the Committee of Senior Budget Officials) του ΟΟΣΑ, με συνδιοργανωτή το Υπουργείο Οικονομικών.

Σύμφωνα με σχετικό δελτίο Τύπου, συμμετείχαν εκπρόσωποι από 38 χώρες, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι εργασίες της Συνόδου επικεντρώθηκαν στις μελλοντικές εξελίξεις των δημοσίων δαπανών υπό το πρίσμα της διασφάλισης δημοσιονομικής βιωσιμότητας, στις αλλαγές στα θεσμικά δημοσιονομικά πλαίσια στη μετά COVID εποχή, στον χειρισμό των κρατικών εγγυήσεων και στην ενσωμάτωση της «πράσινης» διάστασης στον προϋπολογισμό (greenbudgeting).

Παρουσιάστηκαν από τα στελέχη του ΟΟΣΑ τα αποτελέσματα διαφόρων μελετών, μέσω ερωτηματολογίου, μεταξύ των χωρών-μελών για τα προαναφερόμενα θέματα και τα σχετικά στατιστικά στοιχεία. Με αφορμή τις παρουσιάσεις αυτές, ανταλλάχθηκαν απόψεις μεταξύ των συμμετεχόντων και παρουσιάστηκαν οι πρακτικές που ακολουθούνται σε αυτά τα θέματα σε διάφορες χώρες.

Η Ελλάδα παρουσίασε, σε ξεχωριστή ενότητα με τίτλο «Budget Reforms in Greece», τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που προωθεί τα τελευταία χρόνια στον τομέα της διαχείρισης των δημοσίων οικονομικών. Ειδικότερα, παρουσιάστηκαν οι φάσεις που ακολουθήθηκαν στη σταδιακή ενσωμάτωση των επισκοπήσεων δαπανών/εσόδων στον ετήσιο κύκλο προετοιμασίας του προϋπολογισμού, τα στάδια που ακολουθούνται από το 2019 για τη μετάβαση σε προϋπολογισμό επιδόσεων (performancebudgeting) και η πιο πρόσφατη μεταρρύθμιση της εισαγωγής της «πράσινης» διάστασης στον προϋπολογισμό.

Τονίστηκε ότι πρόκειται για μια σταδιακή προσέγγιση των μεταρρυθμίσεων αυτών και, κυρίως, ότι αντιμετωπίζονται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – το οποίο έχει συντονιστικό ρόλο στην προσπάθεια αυτή – με μια ολιστική προσέγγιση, καθώς είναι όλες αλληλένδετες με στόχο την αναβάθμιση του κοινοβουλευτικού διαλόγου, την ενίσχυση της διαφάνειας και την καλύτερη παρουσίαση των στοιχείων του Προϋπολογισμού και με ποιοτική διάσταση. Το σχήμα διακυβέρνησης που επιλέχθηκε για την προώθηση των μεταρρυθμίσεων είναι μέσω της λειτουργίας διυπουργικών ομάδων με εκπροσώπηση τόσο των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, όσο και των Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) των Υπουργείων, ώστε να υπάρχει αγαστή συνεργασία και να επιτευχθεί η κατάλληλη εκπαίδευση στα στελέχη των Υπουργείων και η δημιουργία μιας νέας διοικητικής κουλτούρας.

Τα επόμενα βήματα αφορούν την επικοινωνία των αλλαγών αυτών στο Κοινοβούλιο και άλλους εξωτερικούς φορείς και τη δημιουργία ενός ισχυρού ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος που θα επιτρέπει τη συλλογή και επεξεργασία των αναγκαίων δεδομένων από όλους τους φορείς για τη σύνθεση μιας ολοκληρωμένης εικόνας.