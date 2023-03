Μπιλ Άκμαν: Θα επιταχυνθούν οι εκροές καταθέσεων από τις τράπεζες των ΗΠΑ εξαιτίας της απόφασης της Fed

«Περάσαμε από τη σιωπηρή στήριξη των καταθετών στη ρητή δήλωση Γέλεν ότι δεν εξετάζεται πλήρης εγγύηση, με τα επιτόκια να αυξάνονται πλέον στο 5%», έγραψε ο Άκμαν σε μια ανάρτηση του στο Twitter.

«Καμπανάκι» για εκροή καταθέσεων από τις αμερικανικές τράπεζες κρούει ο διάσημος επενδυτής της Pershing Square, Μπιλ Άκμαν, μετά από την αμφιλεγόμενη στάση που κράτησε χτες η υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Τζάνετ Γέλεν, για την προστασία των καταθετών, σε συνδυασμό με τη νέα αύξηση επιτοκίων της Fed την Τετάρτη κατά 25 μονάδες βάσης.

Υπενθυμίζεται πως η Αμερικανίδα υπουργός Οικονομικών, Τζάνετ Γέλεν, δήλωσε την Τετάρτη πως η κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν δεν εξετάζει μια κάλυψη «εγγυήσεων που να διασφαλίζει τις καταθέσεις των πολιτών, στον απόηχο της τραπεζικής κρίσης που συνεχίζει να επηρεάζει τη χώρα μετά από την κατάρρευση των Silicon Valley Bank και Signature Bank.

Σημειώνεται πως μέχρι σήμερα το ύψος των καταθέσεων που καλύπτονται από εγγυήσεις φτάνει μέχρι τα 250.000 δολάρια καταθέσεων, με πολλές φωνές το τελευταίο χρονικό διάστημα να ζητούν να ανεβεί αυτό το επίπεδο.

Σύμφωνα με τον δισεκατομμυριούχο, ωστόσο, «απαιτείται μια προσωρινή εγγύηση των καταθέσεων σε όλο το σύστημα ώστε να σταματήσει η αιμορραγία», καθώς όπως ισχυρίζεται, «όσο περισσότερο συνεχίζεται η αβεβαιότητα, τόσο πιο μόνιμη θα είναι η ζημιά στις μικρότερες τράπεζες και τόσο πιο δύσκολο να ανακτήσουν τους πελάτες τους».

Yesterday, @SecYellen made reassuring comments that led the market and depositors to believe that all deposits were now implicitly guaranteed. That coupled with a leak suggesting that @USTreasury, @FDICgov and @SecYellen were looking for a way to guarantee all deposits reassured… https://t.co/GqaP5LYpza

