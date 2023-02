Κομισιόν: Οι νέες κυρώσεις της ΕΕ θα πλήξουν το εμπόριο και την τεχνολογία της Ρωσίας

«Με τους εταίρους μας πρέπει να στερήσουμε από τη Ρωσία τρόπους για να σκοτώνει Ουκρανούς πολίτες και να καταστρέφει σπίτια και γραφεία» δήλωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Στους κλάδους του εμπορίου και της τεχνολογίας της Ρωσίας θα εστιάζουν οι επόμενες κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τη Μόσχα λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, όπως είπε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Σε ανάρτηση της στο Twitter, η Γερμανίδα αξιωματούχος ανέφερε πως «τα 9 πακέτα κυρώσεων (που έχει ήδη λάβει η ΕΕ προς τη Ρωσία) "δαγκώνουν" και το 10ο είναι καθ' οδόν.

Με τους εταίρους μας πρέπει να στερήσουμε από τη Ρωσία τρόπους για να σκοτώνει Ουκρανούς πολίτες και να καταστρέφει σπίτια και γραφεία. Τα νέα μέτρα θα χτυπήσουν το εμόριο και την τεχνολογία που ενισχύουν την πολεμική μηχανή της Ρωσίας» σημείωσε η πρόεδρος της Κομισιόν.

