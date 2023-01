Ως δήμος μηδενικών αποβλήτων επιδιώκει να πιστοποιηθεί ο Δήμος της Τήλου

Το πρόγραμμα Just Go Zero Tilos υλοποιείται από τον Ιούνιο 2021 με πρωτοβουλία του Δήμου Τήλου και ιδιωτική υποστήριξη.

Στο πρόγραμμα Zero Waste Cities για να λάβει πιστοποίηση Δήμου Μηδενικών Αποβλήτων επιδιώκει να ενταχθεί ο δήμος της Τήλου, που ήδη δραστηριοποιείται προς την κατεύθυνση αυτή με ιδιαίτερη επιτυχία.

«Ο στόχος που θέσαμε από την αρχή της προσπάθειας έχει ήδη αποτελέσματα και αυτό που επιδιώκουμε τώρα είναι να πιστοποιηθεί το νησί ως δήμος μηδενικών αποβλήτων» δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η δήμαρχος του νησιού Μαρία Καμμά εκφράζοντας ικανοποίηση για τα μέχρι τώρα αποτελέσματα στους λίγους μήνες που έχει τεθεί σε ισχύ το πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα Just Go Zero Tilos υλοποιείται από τον Ιούνιο 2021 με πρωτοβουλία του Δήμου Τήλου και ιδιωτική υποστήριξη. Στόχος η βελτιστοποίηση της διαχείρισης των απορριμμάτων, η οριστική διακοπή λειτουργίας του χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων και η μεγιστοποίηση των ποσοστών ανακύκλωσης και ανάκτησης υλικών.

Σε έναν μόλις χρόνο από την έναρξη της πόρτα-πόρτα συλλογής και την εφαρμογή της διαλογής στην πηγή σε βιοαπόβλητα, ανακυκλώσιμα υλικά και υπόλειμμα, το νησί έχει ήδη επιτύχει 100% εκτροπή από την ταφή και έχει φτάσει το 90% ποσοστό ανάκτησης.

Έως σήμερα, όπως επισημαίνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η δήμαρχος Τήλου Μαρία Καμμά έχουν επιτευχθεί τα εξής αποτελέσματα:

Παύση λειτουργίας του χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων

57% ανακύκλωση, 33% κομποστοποίηση, 10% ενεργειακή αξιοποίηση

Διαλογή στην πηγή και χωριστή συλλογή στις σχολικές μονάδες

Προώθηση μέτρων πρόληψης και επαναχρησιμοποίησης υλικών

Εξοικείωση κατοίκων, επιχειρηματιών και επισκεπτών στο μοντέλο κυκλικής οικονομίας και προώθηση πράσινης, βιώσιμης ανάπτυξης.

Έχοντας ήδη επιτύχει 100% εκτροπή από την ταφή και φτάνοντας ποσοστό ανάκτησης έως και 90%, ο Δήμος Τήλου σε συνεργασία με την εταιρία Polygreen συνεχίζουν την προσπάθεια μείωσης και ορθής διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων στο πνεύμα των προτύπων κυκλικής οικονομίας. Δεν μένουμε μόνο σε αυτά τονίζει η κ. Καμμά αλλά προχωράμε ακόμη πιο δυναμικά το 2023.

Ο Δήμος Τήλου έχει κάνει γνωστό ότι σε συνέχεια της διαρκούς προσπάθειας πρόληψης και μείωσης των αποβλήτων που καταλήγουν σε τελική διάθεση, ξεκινά τη συνεργασία του με το Mission Zero Waste Academy, το Zero Waste Europe, και την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης με στόχο να πιστοποιηθεί ως Δήμος Μηδενικών Αποβλήτων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ