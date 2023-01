«Η Fed θα μειώσει τα επιτόκια και η κυβέρνηση θα λάβει μέτρα στήριξης. Και θα έχουμε άλλη μία εκτίναξη του πληθωρισμού. Δεν είναι δύσκολο».

«Η αμερικανική οικονομία βρίσκεται σε ύφεση με βάση όλους τους ορισμούς», δήλωσε ο ιδρυτής της Scion Asset Management, Μάικλ Μπέρι, ο οποίος έγινε ως αυτός που «προέβλεψε» την κρίση του 2008 και την κατάρρευση της στεγαστικής αγοράς και γι’ αυτό το λόγο τον υποδύθηκε ο Κρίστιαν Μπέιλ στην ταινία «Το μεγάλο σορτάρισμα» (σσ: The Big Short).

«Ο πληθωρισμός έχει κορυφώσει. Αλλά δεν θα είναι τα τελευταία υψηλά του σε αυτό τον κύκλο. Πιθανότατα θα δούμε τον πληθωρισμό χαμηλότερα, ενδεχομένως και σε αρνητικό επίπεδο το δεύτερο εξάμηνο του 2023 και οι ΗΠΑ βρίσκονται σε ύφεση με βάση όλους τους ορισμούς», σημείωσε στο Twitter.

