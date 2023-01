Λαγκάρντ: Η ένταξη της Κροατίας στο ευρώ αποδεικνύει ότι παραμένει ελκυστικό

Το ευρώ τέθηκε από 01.01.2023 σε κυκλοφορία στην Κροατία και έτσι ο αριθμός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που χρησιμοποιούν το ενιαίο ευρωπαϊκό νόμισμα αυξήθηκε σε 20.

«Καλωσορίζω την Κροατία στην οικογένεια του ευρώ και στο τραπέζι του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ στη Φρανκφούρτη» δήλωσε η Κριστίν Λαγκάρντ, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. «Η Κροατία εργάστηκε σκληρά για να γίνει το εικοστό μέλος της ζώνης του ευρώ και τα κατάφερε. Συγχαίρω τον κροατικό λαό. Αυτό μας δείχνει ότι το ευρώ είναι ένα ελκυστικό νόμισμα που προσφέρει σταθερότητα στα μέλη του».

I’m delighted to welcome Croatia as the 20th member of the euro area! My compliments to the Croatian central bank @HNB_HR and Governor Boris Vujčić on all the hard work to prepare for the adoption of the euro. It’s a fine start to 2023. pic.twitter.com/v6MHSpnJPZ

— Christine Lagarde (@Lagarde) January 1, 2023