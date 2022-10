(Και) ο Τζεφ Μπέζος προειδοποιεί για τον κίνδυνο ύφεσης - «Ετοιμαστείτε για την κρίση»

Ο ιδρυτής και πρώην διευθύνων σύμβουλος της Amazon, Τζεφ Μπέζος είναι ο τελευταίος υψηλά ιστάμενος παράγοντας της αμερικανικής αγοράς, που προειδοποιεί τους επενδυτές για τον κίνδυνο η αμερικανική οικονομία να περιέλθει σε ύφεση.

Ο ιδρυτής και πρώην διευθύνων σύμβουλος της Amazon, Τζεφ Μπέζος είναι ο τελευταίος υψηλά ιστάμενος παράγοντας της αμερικανικής αγοράς, που προειδοποιεί τους επενδυτές για τον κίνδυνο η αμερικανική οικονομία να περιέλθει σε ύφεση, ακολουθώντας κατά πόδας τις δυσοίωνες εκτιμήσεις τόσο του επικεφαλής της Goldman Sachs, Ντέιβιντ Σάλομον όσο και σειράς αξιωματούχων της αμερικανικής κυβέρνησης και της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed).

Πιο αναλυτικά, σχολιάζοντας στο Twitter όσα ανέφερε ο Σάλομον στο αμερικανικό δίκτυο CNBC την Τρίτη, αναφορικά με τις προκλήσεις που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν στο προσεχές μέλλον οι κολοσσοί της οικονομίας των ΗΠΑ, ο ισχυρός άντρας της Amazon ανέφερε πως οι μέχρι στιγμής ενδείξεις για την πορεία της οικονομίας, οδηγούν στο συμπέρασμα πως θα πρέπει να προετοιμαστούμε για την επερχόμενη κρίση.

«Είναι γεγονός... Οι πιθανότητες σάς υποδεικνύουν να προετοιμαστείτε για να τις δυσκολίες που έρχονται», ανέφερε στην ανάρτησή του ο Μπέζος, κοινοποιώντας ταυτόχρονα απόσπασμα από τις εκτιμήσεις του Σάλομον.

Yep, the probabilities in this economy tell you to batten down the hatches. https://t.co/SwldRdms5v

— Jeff Bezos (@JeffBezos) October 18, 2022