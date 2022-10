Βρετανία: Ο Τζέρεμι Χαντ νέος υπουργός Οικονομικών

Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας Τζέρεμι Χαντ θα είναι ο νέος υπουργός Οικονομικών της χώρας, ανέφεραν σήμερα οι Times, μετά την αποπομπή του Κουάζι Κουάρτενγκ από την πρωθυπουργό Λιζ Τρας.

Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας Τζέρεμι Χαντ είναι ο νέος υπουργός Οικονομικών της χώρας, μετά την αποπομπή του Κουάζι Κουάρτενγκ από την πρωθυπουργό Λιζ Τρας. Παράλληλα, η Ντάουνινγκ Στριτ ανακοίνωσε πως νέος αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών ορίζεται ο Έντουαρντ Άργκαρ

Τη σχετική ανακοίνωση έκανε το πρωθυπουργικό γραφείο της χώρας, με ανάρτηση στο Twitter.

The Rt Hon Jeremy Hunt MP @Jeremy_Hunt has been appointed Chancellor of the Exchequer @HMTreasury. pic.twitter.com/bldKWr3crG

— UK Prime Minister (@10DowningStreet) October 14, 2022