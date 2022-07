ΕΕ: Ευέλικτη συμφωνία για μείωση της χρήσης φυσικού αερίου κατά 15%

Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν να μειώσουν τη χρήση φυσικού αερίου κατά 15% μέχρι τον επόμενο χειμώνα με μέτρα της δικής τους επιλογής. Προβλέπεται δυνατότητα να ζητηθεί παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό στόχο μείωσης. Η συμφωνία αντανακλά τις απαιτήσεις των χωρών μελών.

Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία να μειώσουν τη χρήση φυσικού αερίου κατά 15% μέχρι τον επόμενο χειμώνα, καθώς η προοπτική πλήρους διακοπής του εφοδιασμού από τη Ρωσία φαντάζει ολοένα και πιο πιθανή.

Η συμφωνία, έτσι όπως κατέληξε να διαμορφωθεί, αντανακλά τις απαιτήσεις των χωρών μελών οι οποίες, σε μεγάλο βαθμό, ακυρώνουν την αυστηρότητα της αρχικής πρότασης της Κομισιόν.

Χώρες οι οποίες δεν είναι διασυνδεδεμένες σε δίκτυα άλλων κρατών ή έχουν περιορισμένες διασυνδέσεις μπορούν να εξαιρούνται από τις υποχρεωτικές μειώσεις ή να προσαρμόσουν τις υποχρεώσεις τους ενώ, με το βελτιωμένο κείμενο, ικανοποιείται το αίτημα κρατών όπως της Ελλάδας για ευελιξία και προσαρμογή του νέου μηχανισμού ανάλογα με τις δυνατότητες της εκάστοτε χώρας.

Οι υπουργοί Ενέργειας που συναντήθηκαν στις Βρυξέλλες έδωσαν το «πράσινο φως» σε μια πρόταση για οικειοθελή μείωση της χρήσης φυσικού αερίου τους επόμενους μήνες, ανέφερε η τσεχική προεδρία της ΕΕ σε ανάρτησή της στο Twitter. Το σχέδιο καθιστά υποχρεωτικό τον στόχο του 15% σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης -- όπως μια σοβαρή διακοπή των ροών από τη Ρωσία -- αν και με ορισμένες εξαιρέσεις για τα ιδιαίτερα ευάλωτα έθνη ή εκείνα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του δικτύου του μπλοκ στο σύνολό του.

«Τα κράτη μέλη συμφώνησαν να μειώσουν τη ζήτηση φυσικού αερίου κατά 15% σε σύγκριση με τη μέση κατανάλωσή τους τα τελευταία πέντε χρόνια, μεταξύ 1ης Αυγούστου 2022 και 31ης Μαρτίου 2023, με μέτρα δικής τους επιλογής», αναφέρει η ανακοίνωση του Συμβουλίου. «Το Συμβούλιο συμφώνησε ότι τα κράτη μέλη που δεν είναι διασυνδεδεμένα με δίκτυα φυσικού αερίου άλλων κρατών μελών εξαιρούνται από τις υποχρεωτικές μειώσεις φυσικού αερίου καθώς δεν θα μπορούν να απελευθερώσουν σημαντικούς όγκους φυσικού αερίου προς όφελος άλλων κρατών μελών. Τα κράτη μέλη των οποίων τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας δεν είναι συγχρονισμένα με το ευρωπαϊκό σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας και εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το αέριο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας εξαιρούνται επίσης, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος κρίσης εφοδιασμού με ηλεκτρική ενέργεια. Τα κράτη μέλη μπορούν να ζητήσουν παρέκκλιση για να προσαρμόσουν τις υποχρεώσεις τους για μείωση της ζήτησης εάν έχουν περιορισμένες διασυνδέσεις με άλλα κράτη μέλη και μπορούν να αποδείξουν ότι οι εξαγωγικές ικανότητες διασύνδεσης ή η εγχώρια υποδομή LNG τους χρησιμοποιούνται για την ανακατεύθυνση φυσικού αερίου σε άλλα κράτη μέλη στο έπακρο».

To Reuters σχολιάζει πως οι χώρες της ΕΕ ενέκριναν ένα «αποδυναμωμένο σχέδιο έκτακτης ανάγκης για τη μείωση της ζήτησης φυσικού αερίου», αφού συμβιβάστηκαν με τον περιορισμό της μείωσης για ορισμένα κράτη.

Η Ουγγαρία ήταν η μόνη χώρα που ψήφισε κατά των κανόνων, έγραψε στο Twitter ο ΥΠΕΚ του Λουξεμβούργου Claude Turmes.

Πάντως, η γρήγορη επίτευξη της συμφωνίας (η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τον κανονισμό μόλις την περασμένη εβδομάδα) αντικατοπτρίζει την ταχεία μείωση των ροών φυσικού αερίου από τη Ρωσία. Η παροχή μέσω του βασικού αγωγού Nord Stream 1 αναμένεται να συρρικνωθεί στο περίπου 20% της δυναμικότητας, με την Gazprom να λέει ότι ακόμη μία τουρμπίνα θα βγει εκτός λειτουργίας για συντήρηση.

🔋 #TTE Energy | 👏 This was not a Mission Impossible! Ministers have reached a political agreement on gas demand reduction ahead of the upcoming winter.#EU2022CZ pic.twitter.com/XBnKuTs75W

— EU2022_CZ (@EU2022_CZ) July 26, 2022