Χωρίς ταμεία και ουρές τα σούπερ μάρκετ του μέλλοντος – Το παράδειγμα της Carrefour

Πώς θα είναι τα σούπερ μάρκετ του μέλλοντος και ποιες οι ραγδαίες αλλαγές που συντελούνται στην ελληνική αγορά. Πώς το νέο concept καταστήματος της Carrefour - Flash 10/10 – δημιουργεί νέα δεδομένα. Πώς θα λειτουργήσει και ποιες θα είναι οι καινοτομίες του. Οι κινήσεις των άλλων παικτών του κλάδου και η εικόνα στο εξωτερικό.

Ψώνια στο σούπερ μάρκετ γρήγορα κι εύκολα. Χωρίς καθυστερήσεις, ουρές κι αναμονές, χωρίς στάσεις στα ταμεία και πιο αυτοματοποιημένα από ποτέ. Μπορεί η εικόνα που περιγράφουμε να μοιάζει βγαλμένη από ταινία επιστημονικής φαντασίας, ωστόσο το μέλλον είναι αρκετά πιο… κοντά από ότι νομίζαμε.

Ο ταχύτατος μετασχηματισμός του λιανεμπορίου τροφίμων στη χώρα μας, απόρροια των ραγδαίων αλλαγών που συντελούνται διεθνώς, κρίνουν πιο επιτακτική από ποτέ τη μετάβαση των σούπερ μάρκετ στην ψηφιακή εποχή, καθώς όσο προκύπτουν νέα δεδομένα, τόσο αυξάνονται και οι απαιτήσεις των πελατών. Το νέο προφίλ του καταναλωτή απαιτεί ευκολία, εξοικονόμηση χρόνου, γρήγορα αντανακλαστικά και επιχειρήσεις που είναι ήδη έτοιμες να διαχειριστούν τις προκλήσεις του «αύριο».

Ήδη η οργανωμένη λιανική έχει ανεβάσει ταχύτητα σε ό,τι αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό της, φέρνοντας ένα βήμα πιο κοντά το όραμα για τα σούπερ μάρκετ του μέλλοντος. Οι αλλαγές που έρχονται στην καθημερινή λειτουργία των σούπερ μάρκετ δεν θα είναι αμελητέες, ενώ είναι βέβαιο πως θα αλλάξουν τα δεδομένα στη σχέση τους με τον καταναλωτή.

Ραντεβού με το… αύριο μέσα από το Flash 10/10 της Carrefour

Τη νέα εποχή της παρουσίας στην Ελλάδα εγκαινίασε επισήμως η Carrefour, με τον γαλλικό κολοσσό να δίνει νέο «ραντεβού» με τους Έλληνες καταναλωτές μέσα από ένα δίκτυο καταστημάτων που θα περιλαμβάνει πέντε διαφορετικούς τύπους. Μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνεται το Carrefour Flash 10/10, ένα καινοτόμο είδος καταστήματος, πλήρως αυτοματοποιημένο και μικρής επιφάνειας, το οποίο θα βρίσκεται εντός των αστικών κέντρων. Βασικά χαρακτηριστικά του θα είναι η απουσία ταμείων και η δυνατότητα που θα δίνεται στον πελάτη να εξυπηρετείται γρήγορα, ακολουθώντας τη φιλοσοφία 10/10 ήτοι «10 δευτερόλεπτα για να ψωνίσετε και 10 δευτερόλεπτα για να πληρώσετε». To νέο concept υπόσχεται μια πιο εξελιγμένη εμπειρία αγορών, χωρίς αναμονές, με τους πελάτες να εισέρχονται και να εξέρχονται από το κατάστημα χωρίς να πρέπει να περάσουν από κάποια πύλη και χωρίς να χρειάζεται να χρησιμοποιήσουν το ταμείο. Το δίκτυο καταστημάτων της Carrefour αναπτύσσεται από τη Retail and More, θυγατρική του oμίλου Teleunicom-Globalsat, η οποία και ανέλαβε, μετά από σχετική συμφωνία με τη γαλλική εταιρεία, την επάνοδο της Carrefour στην ελληνική αγορά.

Η Carrefour «τρέχει» εδώ και περίπου ένα εξάμηνο τον νέο τύπο καταστήματος στη γαλλική αγορά, χαρακτηρίζοντάς το Carrefour Flash 10/10 ως το κατάστημα της «επόμενης γενιάς». Το νέο concept ξεκίνησε από το Παρίσι τον περασμένο Νοέμβριο, αξιοποιώντας, σύμφωνα με τον γαλλικό κολοσσό, τα οφέλη της τεχνολογίας, όπως αυτό δεν έχει συμβεί ποτέ ξανά στο παρελθόν. Για τα ψώνια δεν απαιτείται κανένα σκανάρισμα προϊόντων, οι πληρωμές γίνονται αυτόματα, σχεδόν στιγμιαία, ενώ για να πληρώσουν οι πελάτες δεν χρειάζεται καν να βγάλουν από τις τσάντες τους τα προϊόντα που έχουν αγοράσει. Μάλιστα, δεν χρειάζεται να κατεβάσουν καμία εφαρμογή ή να εγγραφούν κάπου. Και δεν θα υπάρχουν εκπλήξεις όσον αφορά τις πληρωμές, καθώς οι πελάτες βλέπουν πόσα ξοδεύουν σε πραγματικό χρόνο.

Στο κατάστημα του Παρισιού, όπως έχει ανακοινώσει η ίδια η Carrefour, οι υπάλληλοι βρίσκονται εκεί προκειμένου να το ανοίγουν, να επιβλέπουν τη λειτουργία του, να το διατηρούν τακτοποιημένο, αλλά και να παρέχουν τις αναγκαίες συμβουλές προς τους πελάτες.

Η αγοραστική εμπειρία του καταναλωτή υποστηρίζεται από 60 κάμερες υψηλής ανάλυσης και περίπου 2.000 αισθητήρες, ενώ ένας αλγόριθμος συλλέγει όλα τα δεδομένα. Οι πελάτες «εντοπίζονται »ανώνυμα σαν να είναι γραφικές απεικονίσεις, ενώ τα προϊόντα που επιλέγει ο καθένας αυτόματα μπαίνουν στο ψηφιακό καλάθι. Η πληρωμή γίνεται ανέπαφα.

«Το concept καταστημάτων Flash ήρθε για να καλύψει τις προσδοκίες των πελατών μας που θέλουν να εισέρχονται σε ένα σούπερ μάρκετ εύκολα, να ξέρουν τι θα ψωνίσουν, να ψωνίζουν γρήγορα και μετά να φεύγουν», σχολίαζε στα τέλη της προηγούμενης χρονιάς ο υπεύθυνος για E-Commerce, Data και Digital Transformation της Carrefour, Elodie Perthuisot.

Τα σχέδια των άλλων παικτών της οργανωμένης λιανικής

Η Carrefour δεν είναι όμως η μόνη αλυσίδα στην Ελλάδα που σχεδιάζει τα σούπερ μάρκετ του «αύριο». Σύντομα η βορειοελλαδίτικη αλυσίδα Μασούτης θα προχωρήσει πιλοτικά σε ένα μοντέλο πληρωμής χωρίς ταμεία σε έναν μικρό αριθμό καταστημάτων της στη Θεσσαλονίκη. Τα εν λόγω καταστήματα διαθέτουν ταμεία, ωστόσο ταυτόχρονα θα παρέχεται και η δυνατότητα στον πελάτη να αυτοεξυπηρετείται, σκανάροντας τα προϊόντα που έχει ψωνίσει, πληρώνοντας μακριά από το ταμείο και φεύγοντας από το σούπερ μάρκετ ξεκούραστος και άνετος. Εάν η πιλοτική εφαρμογή στεφθεί με επιτυχία, τότε δεν αποκλείεται να επεκταθεί σε μεγαλύτερο αριθμό καταστημάτων της αλυσίδας.

«Το ταξίδι του ψηφιακού μετασχηματισμού στη Μασούτης έχει ξεκινήσει από καιρό καθώς αποτελεί προσωπικό όραμα της διοίκησης», δήλωνε τον περασμένο μήνα ο Διευθυντής Ψηφιακού Μετασχηματισμού της Δ. Μασούτης ΑΕ, Σάββας Τορτοπίδης, εξηγώντας πως η αλυσίδα έχει αναπτύξει μια σειρά από σημαντικές πρωτοβουλίες, με στόχο την κατανόηση των αναγκών του καταναλωτή και κατ’ επέκταση τη βελτίωση της σχέσης της μαζί του.

Ήταν κάτι περισσότερο από μια δεκαετία πριν, όταν η ΑΒ Βασιλόπουλος επιχείρησε να εισάγει την έννοια της αυτό-εξυπηρέτησης των πελατών της, χωρίς ωστόσο να παρακάμπτεται η λύση του ταμείου. Οι καταναλωτές έκαναν τα ψώνια τους και στη συνέχεια κατευθύνονταν στα ταμεία, προκειμένου να σκανάρουν τα προϊόντα που είχαν προμηθευτεί.

Την ιδέα της αυτόματης σάρωσης των προϊόντων στα ταμεία είχε εισάγει παλαιότερα και η Carrefour – Μαρινόπουλος, με την τεχνολογία αυτή να «περνά» σε επιλεγμένα καταστήματα της Σκλαβενίτης, όταν η τελευταία εξαγόρασε τη Μαρινόπουλος πριν από μια πενταετία, δίνοντας το «φιλί της ζωής» στον άλλοτε μεγαλύτερο λιανεμπορικό όμιλο στην Ελλάδα, με ένα δίκτυο που ξεπερνούσε τα 900 καταστήματα.

«Πρωτοπόρος» στη Βρετανία η Tesco

Όταν λίγο πριν τα τέλη του 2021 όταν η πασίγνωστη βρετανική αλυσίδα σούπερ μάρκετ Tesco αποφάσισε να λειτουργήσει το πρώτο της κατάστημα στο κεντρικό Λονδίνο χωρίς να υπάρχουν ταμεία στο εσωτερικό του και με τη χρήση, στον αντίποδα, μιας απλής εφαρμογής.

Η ιδέα ονομάστηκε GetGo, ενώ οι πελάτες μπαίνουν στο κατάστημα, ψωνίζουν και όταν αποφασίσουν να φύγουν, τότε οι κάμερες και οι αισθητήρες που έχουν τοποθετηθεί εκεί, αναγνωρίζουν τι προϊόντα έχουν επιλεγεί και υπολογίζουν σε πραγματικό χρόνο το κόστος τους.

Αντίστοιχα βήματα έχουν καταγράψει στη Βρετανία και οι αλυσίδες Aldi και Wm Morrison Supermarkets.

Και μπορεί η Tesco να θεωρείται το πρώτο σούπερ μάρκετ που εφαρμόζει αυτή τη νέας γενιάς τεχνολογία, ωστόσο το πρώτο εμπορικό κατάστημα όπου υιοθετήθηκαν ανέπαφες συναλλαγές ήταν της Amazon στο δυτικό Λονδίνο. Είχαν προηγηθεί, αντίστοιχα, τέτοιες πρωτοβουλίες στις ΗΠΑ, όπου άνοιξε σούπερ μάρκετ χωρίς ταμεία, ουρές και καθυστερήσεις.