Μπάιντεν: Οι ΗΠΑ απαγορεύουν τις εισαγωγές πετρελαίου από τη Ρωσία

Την απαγόρευση των εισαγωγών πετρελαίου από τη Ρωσία στις ΗΠΑ ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν, κλιμακώνοντας τη διεθνή απάντηση στην εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία.

«Σήμερα ανακοινώνω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στοχεύουν την κύρια αρτηρία της οικονομίας της Ρωσίας. Απαγορεύουμε όλες τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου, φυσικού αερίου και ενέργειας», δήλωσε ο Μπάιντεν από τον Λευκό Οίκο.

«Αυτό σημαίνει ότι το ρωσικό πετρέλαιο δεν θα είναι πλέον αποδεκτό στα λιμάνια των ΗΠΑ και ο αμερικανικός λαός θα καταφέρει άλλο ένα ισχυρό πλήγμα στην πολεμική μηχανή του Πούτιν». «Αυτό είναι ένα βήμα που κάνουμε για να προκαλέσουμε περαιτέρω πόνο στον Πούτιν», πρόσθεσε.

Ο Μπάιντεν ανέφερε πως η απόφαση ελήφθη σε διαβούλευση με τους συμμάχους, ωστόσο κατανοεί ότι πολλοί από αυτούς δεν μπορούν να συμμετάσχουν σε μια τέτοια απόφαση.

Παράλληλα, τόνισε ότι είναι μια απόφαση που θα πλήξει και τους πολίτες, με την περαιτέρω αύξηση των τιμών της βενζίνης που θα προκαλέσει. «Η απόφαση σήμερα δεν είναι χωρίς κόστος και εδώ», είπε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας πως η επιθετικότητα της Ρωσίας «έχει κοστίσει σε όλους μας».

