Ντομπρόβσκις: «Γέφυρα» για την ενεργειακή μετάβαση οι επενδύσεις σε φυσικό αέριο και πυρηνική ενέργεια

Τελευταία ενημέρωση: 14:25

Πρόταση ώστε κάποιες επενδύσεις σε φυσικό αέριο και η πυρηνική ενέργεια να χαρακτηριστούν ως βιώσιμες για την ενεργειακή μετάβαση κατέθεσε η Κομισιόν προς τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Βάλντις Ντομπρόβσκις, ανέφερε σε ανάρτηση του στο Twitter πως «υπό αυστηρούς όρους, το φυσικό αέριο και η πυρηνική ενέργεια μπορούν να αποτελέσουν γέφυρα για ένα πιο πράσινο ενεργειακό σύστημα, ως μεταβατικές μορφές».

We should accelerate phase-out of more harmful energy sources, move to energy mix mostly based on renewables. But 🇪🇺 states have different starting points.

