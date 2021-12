BFF Banking Group: Έρευνα για τα εθνικά συστήματα υγείας 9 ευρωπαϊκών χωρών

Η BFF Banking Group - η κορυφαία στην Ευρώπη, ανεξάρτητη τράπεζα παροχής εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών λύσεων για τη διαχείριση και εκχώρηση επιχειρηματικών απαιτήσεων -factoring- χωρίς δικαίωμα αναγωγής έναντι του Δημοσίου Τομέα, παροχής υπηρεσιών κινητών αξιών και υπηρεσιών τραπεζικών και εταιρικών πληρωμών – παρουσιάζει την τρίτη κατά σειρά έρευνα για τα εθνικά συστήματα υγείας της Ευρώπης με τίτλο: «Building the future of European Healthcare Systems – a comprehensive analysis of the experience of 9 EU countries in facing and managing Covid- 19 pandemic challenges».

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από το Farmafactoring Foundation – ένας ιδιωτικός μη-κερδοσκοπικός οργανισμός, με κύριo στόχο την προώθηση και την ανάπτυξη ερευνητικών δράσεων στους κλάδους της Δημόσιας Διοίκησης και στον ιατροφαρμακευτικό τομέα.

Η έρευνα αναλύει και συγκρίνει 9 διαφορετικά συστήματα υγείας της Ε.Ε. και συγκεκριμένα εκείνα της Ιταλίας, της Κροατίας, της Τσεχίας, της Γαλλίας, της Ελλάδας, της Πολωνίας, της Πορτογαλίας, της Σλοβακίας και της Ισπανίας, χώρες στις οποίες ο Όμιλος BFF Banking Group διατηρεί δραστηριότητα. Τα συστήματα υγείας των εν λόγω χωρών χαρακτηρίζονται από το διαφορετικό ιστορικό και πολιτιστικό αποτύπωμά τους μέσω του οποίου προκύπτουν ετερογενείς οικονομικές και κοινωνικές προεκτάσεις.

Η έρευνα καταγράφει το πλήρες ιστορικό της πανδημίας COVID-19 – το ξεκίνημά και την εξάπλωσή της σε διάφορες χώρες, τα μέτρα περιορισμού που επιβλήθηκαν και τα πολύτιμα συμπεράσματα που προέκυψαν ώστε η κοινωνία να είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει μια πιθανή παρόμοια κατάσταση στο μέλλον.

Σύμφωνα με την έρευνα, η πανδημία δημιούργησε πολλά προβλήματα στην παροχή υπηρεσιών υγείας, οι οποίες δεν συνδέονταν με τον κορoνοϊό. Τα εν λόγω προβλήματα συνδέονται τόσο με τη ζήτηση όσο και την προσφορά ιατροφαρμακευτικών υπηρεσιών. Επιπλέον, η πανδημία και η συνεπακόλουθη οικονομική κρίση, οδήγησαν και σε ψυχικές παθήσεις, με τα στοιχεία να δείχνουν αυξημένα ποσοστά στρες, άγχους και κατάθλιψης.

Με την άφιξη των εμβολίων στο τέλος του 2020 άλλαξε αυτή η κατάσταση, ωστόσο τα εμβόλια από μόνα τους δεν έλυσαν το πρόβλημα της πανδημίας για δύο λόγους: ο πρώτος σχετίζεται με την έλλειψη διαθέσιμων δόσεων λόγω προβλημάτων στην μαζική παραγωγή, ενώ ο δεύτερος λόγος σχετίζεται με το επίπεδο συμμόρφωσης των πληθυσμών των χωρών στο πρόγραμμα εμβολιασμού που έχει τεθεί σε εφαρμογή ανά χώρα.

Μια συνολική ανταπόκριση από την Ευρώπη αποτέλεσε βασικό ζητούμενο ώστε τα συστήματα υγείας των χωρών να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις και γίνουν αποτελεσματικά. Οι βασικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν εστίασαν στην χρηματοδότηση προμήθειας ιατρικού εξοπλισμού και COVID tests, προσλήψεων ιατρικού προσωπικού και δράσεων έρευνας και ανάπτυξης.

Εστιάζοντας στην Ελλάδα, η έρευνα υπογραμμίζει την ιδιαίτερα αυξημένη δραστηριότητα από άποψη αριθμού tests που διενεργήθηκαν κατά το πρώτο κύμα της πανδημίας. Η έρευνα υπογραμμίζει επίσης ότι από τις αρχές Σεπτεμβρίου 2021, οι πληθυσμοί με τα μεγαλύτερα ποσοστά πλήρους ανοσίας ήταν σε Ισπανία, Ελλάδα, Πολωνία, Πορτογαλία και Ιταλία.

Από χρηματοοικονομική άποψη και σε ό,τι αφορά το δημόσιο χρέος έναντι του ΑΕΠ, η Ελλάδα, η οποία εξακολουθούσε να επηρεάζεται από την οικονομική κρίση, είχε το υψηλότερο χρέος μεταξύ των υπολοίπων ευρωπαϊκών χωρών, σε σύγκριση με το μέγεθος της οικονομίας της (205,6%).