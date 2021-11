Πρωταθλήτρια στην ακριβότερη τιμή ρεύματος ανά την Ευρώπη είναι η Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Energy Live.

Όπως φαίνεται από χάρτη με τις τιμές ηλεκτρικού ρεύματος στην Ευρώπη για αύριο, Παρασκευή 19 Νοεμβρίου, η χώρα μας καταγράφει την υψηλότερη τιμή με 244,11 ευρώ ανά MWh.

Ακολουθούν η Γαλλία, με 243,74 ευρώ ανά MWh και η Ιταλία με 243,49 ευρώ ανά MWh.

Στον αντίποδα, οι χαμηλότερες τιμές καταγράφονται στην Πολωνία (89,05 ευρώ ανά MWh), στη Γερμανία (131,63 ευρώ ανά MWh) και στην Τσεχία (133,31 ευρώ ανά MWh).

Another day of sky high electricity prices in Europe, particularly in countries like France and Spain. For the later, it's the 4th highest day-ahead power price ever. European politicians who hoped for lower prices are beginning to realize that the winter has yet to start pic.twitter.com/6eHWLVEZmF

— Javier Blas (@JavierBlas) November 18, 2021