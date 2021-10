Σταϊκούρας από Eurogroup: Ανάγκη για ευρωπαϊκή απάντηση στην άνοδο των τιμών της ενέργειας

Την ανάγκη για μια ευρωπαϊκή απάντηση στις αυξήσεις των τιμών ενέργειας που καταγράφονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπογράμμισε ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, προσερχόμενος στη συνεδρίαση του Eurogroup στο Λουξεμβούργο.

Όπως ανέφερε ο Έλληνας ΥΠΟΙΚ, η νάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας είναι ισχυρή – πολύ ισχυρότερη, σε σύγκριση με τις αρχικές εκτιμήσεις – διαμορφώνοντας τις προϋποθέσεις ώστε να επιτύχουμε υψηλή και βιώσιμη ανάπτυξη, να δημιουργήσουμε πολλές, καλές νέες θέσεις εργασίας και να ενισχύσουμε την κοινωνική συνοχή.

Όμως, η κατακόρυφη αύξηση των τιμών της ενέργειας – ιδίως των τιμών του φυσικού αερίου – απειλεί την ανάκαμψη της οικονομίας και θέτει σε κίνδυνο την πράσινη μετάβαση.

Αυτό δημιουργεί μια νέα πρόκληση για όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν μόνα τους.

Πρέπει να λάβουμε συγκεκριμένα μέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο».

Σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με τα μέτρα για τις αυξήσεις τιμών στον τομέα της ενέργειας και το εάν θα πρέπει να υπάρξει ευρωπαϊκή απάντηση στο θέμα ή είναι ζήτημα εθνικών πολιτικών, ο κ. Σταϊκούρας σημείωσε πως «έχουμε λάβει ορισμένα βραχυπρόθεσμα μέτρα, προκειμένου να περιορίσουμε το βάρος για τα ελληνικά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Ταυτόχρονα, μέσω επιστολής με τους συναδέλφους μου στο Υπουργικό συμβούλιο, ζητάμε μια συνεκτική ευρωπαϊκή απάντηση στο πρόβλημα αυτό».

Η δήλωση του υπουργού:

Eurogroup 🇪🇺🇬🇷



The recovery of the European economy is strong – much stronger compared to the initial projections – setting the prerequisites in order to achieve high and sustainable growth, to create many new good jobs and to enhance social cohesion.#statement pic.twitter.com/oz4p9Y5OE8

— Christos Staikouras (@cstaikouras) October 4, 2021