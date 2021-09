Πρώτο ετήσιο Συνέδριο «Risk Management – Going Forward»

O Πανελλήνιος Σύνδεσμος Στελεχών Διαχείρισης Κινδύνων υλοποίησε σε συνεργασία με την CLEON Conferences & Communications το πρώτο του Συνέδριο με τίτλο ‘Risk Management - Going Forward’ Hybrid Edition.

Όπως αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου, «το συνέδριο έλαβε χώρα την Τρίτη, 21 Σεπτεμβρίου 2021 στην Αθήνα και συντόνισε ο δημοσιογράφος Αντώνης Παπαγιαννίδης. Έλληνες και διεθνείς ομιλητές και πάνελ ανέλυσαν την προσφορά του Risk Management στην ελληνική αγορά, αλλά και παρουσίασαν διεθνή γεγονότα και τάσεις. Σε μια εποχή αυξημένης αβεβαιότητας η επισήμανση, αξιολόγηση και μεθόδευση της αντιμετώπισης κινδύνων και απειλών κάθε τύπου – από τα χρηματοπιστωτικά ή νομικά προβλήματα μέχρι τις λανθασμένες επιχειρηματικές αποφάσεις ή και τις φυσικές καταστροφές – έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Στην επισήμανση βέλτιστων πρακτικών και το άνοιγμα της συζήτησης μεταξύ επαγγελματιών του κλάδου απέβλεψε ακριβώς αυτό το Συνέδριο».

Σε εισαγωγική του παρέμβαση, ο Νικόλας Γκουζέλος, Πρόεδρος του Συνδέσμου Στελεχών Διαχείρισης Κινδύνων (ΠΑ.ΣΥ.Σ.ΔΙ.Κ. – www.harima.gr), αφού καλωσόρισε όλους τους συμμετέχοντες στο 1ο Συνέδριο του Συνδέσμου και ευχαρίστησε τους οργανισμούς για τις αιγίδες τους αλλά και τις εταιρίες για τις χορηγίες τους, παρουσίασε τον Σύνδεσμο και τις δράσεις του από τη σύστασή του τον Δεκέμβριο του 2019. Ξεχωριστή αναφορά έγινε στις εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες (Mastering ERM & Mastering Corporate Credit) αλλά και ότι είναι μέλος (μοναδικό από Ελλάδα) των δύο μεγαλύτερων ομοσπονδιών-συλλόγων της Ευρώπης, οι οποίοι και απηύθυναν σε ζωντανή σύνδεση χαιρετισμό για τις εργασίες του συνεδρίου. Από τη FERMA (Federation of European Risk Management Associations – www.ferma.eu) η Typhaine Bauperin – CEO και από τη FECMA (Federation of European Credit Management Associations – www.fecma.eu) ο Ludo Theunissen - Chairman. Η λειτουργική σημασία αυτών των συμμετοχών έγκειται στο ότι τα μέλη του Συνδέσμου μοιράζονται με Eυρωπαίους ομολόγους πληροφορίες, έρευνες, τάσεις και εξελίξεις που αφορούν τη διαχείριση κινδύνων και πιστώσεων. Ο N. Γκουζέλος στάθηκε και στη σπουδαιότητα του ρόλου του Risk Officer στην ελληνική αγορά, την ανάγκη θεσμοθέτησής του από την πολιτεία και τις πρωτοβουλίες του Συνδέσμου προς αυτή την κατεύθυνση. Τέλος, προανήγγειλε τη διεξαγωγή εξειδικευμένων ημερίδων εντός του έτους από πλευράς ΠΑ.ΣΥ.Σ.ΔΙ.Κ.

Ο Νικήτας Κωνσταντέλλος, President & Group CEO της ICAP, έκανε την εναρκτήρια ομιλία και μίλησε για τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι Οργανισμοί Πιστοληπτικής Διαβάθμισης (Credit Rating Agencies-CRA) και για το πως αυτοί, εξελίσσονται σε Sustainability Rating Providers. Ανακοίνωσε δε ότι η ICAP, το μοναδικό, εδώ και 10 χρόνια, CRA στην Ελλάδα, προχωρά σε ανάπτυξη μιας νέας γενιάς διαβαθμίσεων, όπως European Corporate Ratings, ESG Ratings, Real-Time Industry Ratings και Behavioural Small Business Ratings.

O Γιώργος Οικονόμου, Senior Manager επικεφαλής του τμήματος Analytics του ICAP Credit Rating Agency, στη παρουσίασή του ανάλυσε τις προκλήσεις και το ρόλο που θα χρειαστεί να διαδραματίσουν οι Οίκοι Πιστοληπτικής Αξιολόγησης (Credit Rating Agencies) σε μια εποχή όπου οι οικονομικές πολιτικές, η κοινωνία των πολιτών και συνεπακόλουθα οι επιχειρήσεις καλούνται να ενσωματώσουν πρακτικές για βιώσιμη ανάπτυξη. Ανέδειξε την ανάγκη για εποπτεία και ρυθμιστικό πλαίσιο στα ESG Ratings, το οποίο οφείλει να ενδυναμώσει τη διαφάνεια στις μεθοδολογίες ανάπτυξης και απόδοσης αξιολογήσεων και την αξιοπιστία στα δεδομένα και τις πήγες που χρησιμοποιούνται. Τέλος, επισήμανε τον κομβικό ρόλο και την αποστολή που έχουν τα CRA, υποστηρίζοντας τις επιχειρήσεις και την οικονομία, και βοηθώντας στην ενδυνάμωση της κουλτούρας βιώσιμης ανάπτυξης στη χώρα.

Ο Μάνος Κουφόπουλος, Group Chief Risk Officer, των Ελληνικών Χρηματιστηρίων, ανέδειξε την αξία του εποπτικού ρόλου του Διοικητικού Συμβουλίου μέσω της διαχείρισης του κινδύνου και παράλληλα τη σημασία της ένταξης της διαχείρισης κινδύνου μέσα στην παραγωγική διαδικασία και τη λειτουργία του κάθε οργανισμού. Στόχος να κινητοποιεί τη συνεχή βελτίωσή της, να βελτιώνει την ποιότητα και συνεπώς να προσθέτει αξία στα παραγόμενα προϊόντα και υπηρεσίες, προς όφελος των πελατών, των μετόχων, των εργαζομένων και φυσικά του κοινωνικού συνόλου μέσα στο οποίο λειτουργεί.

Η Ευγενία Θώδου, Chief Risk Officer της Εθνικής Ασφαλιστικής, τόνισε ότι οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι που είχαν να αντιμετωπίσουν οι Εταιρείες το 2021 ήταν η διακοπή των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων (Business Interruption), το ξέσπασμα της πανδημίας, και τέλος οι κυβερνο-επιθέσεις. Η απάντηση σχεδόν όλων των Εταιριών σε αυτούς τους κινδύνους ήταν η ενίσχυση των συστημάτων επιχειρησιακής τους συνέχειας.

Η πανδημία του Κορωνιού ήταν μία ευκαιρία για να ξαναδούν οι Εταιρίες τα συστήματα διαχείρισης κινδύνου και προπάντων να ενισχύσουν τις διαδικασίες της επιχειρησιακής συνέχειας προκειμένου να μπορούν να ανταπεξέλθουν και το κυριότερο να επιβιώσουν σε ενδεχόμενα άλλα ακραία γεγονότα, όπως φυσικές καταστροφές ως αποτέλεσμα της κλιματική αλλαγής, κυνερνοεπιθέσεις, ενδεχόμενη διακοπή ρεύματος, ή επίσης κάποια άλλη μία πανδημία.

Κανένας δεν μπορεί να προβλέψει τέτοια γεγονότα και να αποφύγει τέτοιους ιδιαίτερους κινδύνους. Χρειάζεται να υπάρξει ουσιαστική επένδυση, από πλευράς των επιχειρήσεων, σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης επιχειρηματικών κινδύνων (ERM) που δεν θα δρα πυροσβεστικά σε περιπτώσεις κρίσεων και ακραίων γεγονότων αλλά προληπτικά για κάθε είδους κίνδυνο.

Ο Ιωάννης Κούνας, Head of Commercial Risk South East Europe, Atradius Greece, ανέφερε ότι η Ασφάλιση Πιστώσεων είναι ένα σύγχρονο χρηματοοικονομικό εργαλείο που βοηθάει τις Ελληνικές επιχειρήσεις, αφενός μεν να προστατεύουν το cash flow τους, αφετέρου δε να αναπτύσσουν τις δραστηριότητές τους. Σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, όπως αυτό της πανδημίας, η ανάγκη για διασφάλιση της ρευστότητας, μέσα από την είσπραξη των εμπορικών απαιτήσεων αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη βαρύτητα.

Ο Άρης Δημητριάδης, Executive Director Compliance, Enterprise Risk Management & Insurance του Ομίλου OTE, αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη Διαχείριση Εταιρικών Κινδύνων για τις εισηγμένες εταιρίες. Ακόμη, περιέγραψε τις βασικές αρχές της διαδικασίας Διαχείρισης Κινδύνων τις οποίες ακολουθεί ο Όμιλος ΟΤΕ και που θα πρέπει να εφαρμόζονται γενικότερα από τις εταιρίες για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των κινδύνων τους. Τόνισε πως όλοι μας είμαστε διαχειριστές κινδύνου (risk managers), χαρακτηριστικό το οποίο είναι ενσωματωμένο στην κουλτούρα της εταιρίας.

Ο Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού του Ιδρύματος Ωνάση, και πρόεδρος του Συνδέσμου Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Ελλάδας (ΣΔΑΔΕ), Σωτήρης Σταματίου αναφέρθηκε στο πως η τεχνολογία, οι νέες μορφές εργασίας, όπως η τηλεργασία, η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, η πανδημία του covid, και η συνεργασία μεταξύ των γενεών δημιουργούν νέες ευκαιρίες αλλά και ρίσκα που επηρεάζουν τόσο το ανθρώπινο δυναμικό, τις δεξιότητες και τις προσδοκίες του όσο και τις λειτουργίες των Διευθύνσεων Ανθρώπινου Δυναμικού που καλούνται να τα διαχειριστούν.

Ο Αθανάσιος Βοζίκης, Αναπληρωτής Καθηγητής και Διευθυντής του Εργαστηρίου Οικονομικών και Διοίκησης της Υγείας του Πανεπιστημίου, ανέλυσε διεξοδικά το εννοιολογικό περιεχόμενο και την επιδημιολογία των ιατρικών σφαλμάτων, διεθνώς και στην Ελλάδα. Επίσης, παρουσίασε τα χαρακτηριστικά και το προφίλ του κινδύνου των συνεπειών της ιατρικής αμέλειας, τόσο σε κλινικούς όσο και σε οικονομικούς όρους, και την αποτύπωσή του σε χάρτες κινδύνου, όπως προκύπτει από τα ευρήματα έρευνας που πραγματοποίησαν στο Εργαστήριό του.

Η Χριστίνα Δρίβα, Οικονομολόγος, Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, παρουσίασε το θέμα: «Risk Management in Health Care sectors during Covid-19: Challenge or necessity». Κατά την παρουσίασή της ανέλυσε την σημαντική συμβολή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων στο πλαίσιο της οργάνωσης και ανάπτυξης διαδικασιών των φορέων υγείας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Επιπλέον, ανέδειξε τα πλεονεκτήματα εφαρμογής των καλών πρακτικών των αποτελεσμάτων του risk management και του ΓΚΠΔ στους φορείς υγείας.

Ο Αντώνης Ευαγγελίδης, Chief Ethics/Compliance & Data Privacy Officer, VIANEX SA, ανάφερε ότι η διαχείριση των Επιχ. Κινδύνων (ΕRM)αποτελεί ένα από τα κορυφαία θέματα για όλες τις διοικήσεις των Εταιρειών σε όλο τον κόσμο-και ανάμεσα σε αυτές στις φαρμακευτικές εταιρείες. Κάθε Φαρμακευτική επιχείρηση αντιμετωπίζει καθημερινά τον κίνδυνο απροσδόκητων, επιβλαβών γεγονότων που μπορεί να κοστίσουν στην εταιρεία χρήματα ή να προκαλέσουν το οριστικό κλείσιμο της όπως: Κίνδυνοι Ρυθμιστικής Συμμόρφωσης (προβλήματα από υπάρχοντες ή νέους κανονισμούς πχ GDPR), Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι, Οικονομική Αβεβαιότητα, Πολιτικοί κίνδυνοι (συχνές αλλαγές κυβερνήσεων και εκλογές κ.α), Φαρμακευτική Απάτη (πλαστά φάρμακα, εμβόλια),Φυσικοί κίνδυνοι (σεισμοί, πυρκαγιά, πλημύρες, κεραυνοί καταιγίδες), Παραβιάσεις δεδομένων και άλλες απειλές για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, Διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Το ERM επιτρέπει την αξιολόγηση, ταξινόμηση και Προτεραιοποίηση των Κινδύνων στην Φαρμακευτική Αγορά. Η Υιοθέτηση της Διαχείρισης Κινδύνου από τα ανώτερα διοικητικά στελέχη, η Επίδειξη Ηγετικών Ικανοτήτων, η Επιχειρησιακή κουλτούρα και η Προσαρμογή σε αυτήν, η Ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού & στελεχών και η καλή επικοινωνία για τον έγκαιρο εντοπισμό των κινδύνων αποτελούν τις πιο κρίσιμες παρα- μέτρους επιτυχίας του έργου. Βελτιώνουν την εμπιστοσύνη των ασθενών & των Επαγγελματιών Υγείας και Ενισχύει τη Φήμη της Εταιρείας

Ο Luca Bianchi, FRM από το Bloomberg ανέλυσε την θεματική της λειτουργικής ροής των διαδικασιών Risk Management και συνεισέφερε από την διεθνή πείρα, όσον αφορά την προοπτικής των ρυθμιστικών παρεμβάσεων και των διαφαινόμενων προκλήσεων στον χώρο της διακινδύνευσης. Στάθηκε ιδιαίτερα στις πρακτικές απαιτήσεις για την διαμόρφωση ενός ανθεκτικού πλαισίου και στην σημασία τού να προωθηθούν οι πρακτικές του Risk Management κατά τρόπο συμβατό με μια προοδευτική στάση. Εξήγησε ορισμένους από τους προβληματισμoύς των αγορών και τις αντίστοιχες προοπτικές [δείχνοντας πώς το Bloomberg στηρίζει τους πελάτες στον χώρο του Risk Management].

Στην ομιλία της με τίτλο “Risk Management challenges and opportunities in modern times”, η Κατερίνα Κόνιαρη, Head of Risk Management in Financial Services Department της Grant Thornton στην Ελλάδα αναφέρθηκε στις προκλήσεις – κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις και τα χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα στη μετά Covid-19 εποχή. Καθοριστικοί παράγοντες για την αντιμετώπιση των προκλήσεων και την αξιοποίηση ευκαιριών είναι η μεγαλύτερη διαφάνεια, η συνεργασία και η ανάπτυξη κοινής γλώσσας για σημαντικά θέματα, μεταξύ άλλων.

Ο Ανώτερος Διευθυντής της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ) Βασίλης Παναγιωτίδης αναφέρθηκε στις βασικές τέσσερις θεματικές διαχείρισης κινδύνων, για το Ελληνικό και Ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα και συγκεκριμένα (1) COVID-19/NPLs, (2) ESG Risks, (3) Digitalization, crypto-assets & ICT risks, και (4) πανευρωπαϊκή ενσωμάτωση τις οδηγίες της ΒΣΙΛΕΊΑΣ-ΙΙΙ.

Ο Γιάννης Συνοδινός, Assistant General Manager - Head of Model Validation and Governance, Eurobank, υπογράμμισε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες σε θέματα model validation, εν όψει της αστάθειας στις αγορές και την εν γένει οικονομική δραστηριότητα που προκαλούν γεγονότα σαν τον Covid-19. Παράλληλα αναφέρθηκε και στον τρόπο με τον οποίο η ελλιπής – όπως εκ των υστέρων αποδείχθηκε – κατανόηση ορισμένων εξελιγμένων προτύπων διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου συνέβαλε στη γιγάντωση της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008.

Η Ιωσηφίνα Δεγαΐτα, Head of Group Operational Risk, της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, ανέλυσε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα στο χώρο του Λειτουργικού Κινδύνου και περιέγραψε τα απαραίτητα συστατικά και ενέργειες που πρέπει να εφαρμόζονται για την αποτελεσματική διαχείρισή του. Επιπλέον, αναφέρθηκε στην ετοιμότητα των χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων να αντιμετωπίζουν κρίσεις όπως φαινόμενα τύπου Covid ώστε να διασφαλίζουν την συνεχή λειτουργία τους και την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πελατών τους.

Ο Σπυρίδων Μπισισίδης, Financial Risk Management Principal της Deloitte, παρουσίασε το πλαίσιο αναφορικά με τη διεξαγωγή της Άσκησης Ακραίας Προσομοίωσης για τους κλιματικούς και περιβαλλοντικούς Κινδύνους (Climate Stress Test Exercise) εντός του 2022 από τον SSM. Η στρατηγική στόχευση της εν λόγω Άσκησης αφορά την αξιολόγηση της βιωσιμότητας του επιχειρηματικού μοντέλου των Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων ανά την Ευρώπη, μέσω της εξέτασης του βαθμού ευαισθησίας στον κίνδυνο μετάβασης προς την πράσινη οικονομία και της εξάρτησης σε κλάδους εντάσεως εκπομπής ρύπων του διοξειδίου του άνθρακος (carbon intensive industries) όπως επίσης και της ενδεχόμενης επίπτωσης του φυσικών κινδύνων που σχετίζονται με ακραία καιρικά φαινόμενα.

Η Saskia Rietbroek, CSS, Executive Director, Association of Certified Sanctions Specialists (ACSS) πώς οι εταιρείες ενισχύουν τα τελευταία χρόνια τα μέτρα που λαμβάνουν για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος. πλην όμως, όσο υπάρχει στον κόσμο εγκληματική δραστηριότητα, όσο θα υπάρχει και ξέπλυμα χρήματος. Τα περισσότερα εγκλήματα επιδιώκουν το κέρδος: η διακίνηση ναρκωτικών και άλλες αντίστοιχες εγκληματικές δραστηριότητες, το χρήμα κυνηγούν - και τα σχετικά ποσά είναι πελώρια. Το ρευστό που προκύπτει δεν θα μένει κρυμμένο σε βαλίτσες και κρυψώνες, θα κυκλοφορεί προκειμένου να δαπανηθεί.

Ο Σπύρος Ρασιάς, Director, Advisory, GRC & Internal Audit Services PwC, αναφέρθηκε στην ανάγκη εκσυγχρονισμού των ψηφιακών υποδομών και χρησιμοποιούμενων εργαλείων των γραμμών άμυνας - Διαχείριση Κινδύνων, Εσωτερικός Έλεγχος και Κανονιστική Συμμόρφωση - στο πλαίσιο των τεχνολογικών μετασχηματισμών που εξελίσσεται αυτή την περίοδο στις Ε=εταιρείες. Ο στόχος είναι διττός, αφενός να δοθούν οι δυνατότητες στα στελέχη που είναι επιφορτισμένα με την εποπτεία των κινδύνων να αναγνωρίσουν έγκαιρα και να μετρήσουν με την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια και ποσοτικοποιημένα τις επιπτώσεις των κινδύνων που διέπουν τους οργανισμούς τους και αφετέρου να δημιουργηθεί η βάση για τη δημιουργία ενός πλαισίου συνεργασίας και συν-αντίληψης των κινδύνων σχετικά με τους τρόπους μέτρησης και αντιμετώπισής τους μεταξύ των γραμμών άμυνας των εταιρειών.

Ο Γιάννης Παπαγεωργίου, Senior Risk Consultant της AΟΝ, επισήμανε ότι οι κυβερνοκίνδυνοι αποτελούν φυσικό επακόλουθο των τεχνολογικών εξελίξεων και της κούρσας του ψηφιακού μετασχηματισμού. Οι ζημιές που προκαλούνται από τις κυβερνοεπιθέσεις μπορεί να επηρεάσουν τα οικονομικά μεγέθη των επιχειρήσεων ποικιλότροπα και σε βάθος χρόνου μέσα σε μια περίοδο οικονομικής χρήσης ή και πέραν αυτής. Επειδή ούτε ο ψηφιακός μετασχηματισμός μπορεί να σταματήσει αλλά ούτε και υπάρχει μαγική λύση για την προστασία του ισολογισμού, κάθε επιχείρηση θα πρέπει να εστιάσει περισσότερο στα οφέλη ενός ασφαλιστήριου συμβολαίου cyber ως μέσου ενίσχυσης της ανθεκτικότητάς της.

Ο Γιώργος Τριβιζάς, Partner, Risk Advisory της Deloitte, ανέλυσε το πως συμβάλλει ένα GRC Πρόγραμμα (Governance, Risk and Compliance) στην ανταγωνιστικότητα και βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Τόνισε ότι το GRC συνδέεται άρρηκτα με την διαχείριση των στρατηγικών στόχων και κινδύνων μίας επιχείρησης και αποτελεί σημαντικό παράγοντα στην λήψη σημαντικών αποφάσεων. Η ενσωμάτωση του GRC με τη χρήση της κατάλληλης τεχνολογίας καλλιεργεί μία κουλτούρα κατανόησης και διαχείρισης ρίσκου, καθώς και επιταχύνει την ψηφιακή ωριμότητα μίας εταιρείας, αναπτύσσοντας έτσι ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Τέλος, ο Λευτέρης Νταντούμης, Head of Software Solutions, PRIORITY, υπογράμμισε στην ομιλία του την ανάγκη της αυτοματοποίησης της διαχείρισης κινδύνων, παρουσιάζοντας το πρώτο ελληνικό consulting paired GRC (Governance, Risk and Compliance) λογισμικό, το eQualSuite.

Tο συνέδριο πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικονομικών, του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ), της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ).