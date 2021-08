Βρετανία: Η παραγωγή αυτοκινήτων «βούλιαξε» στο χειρότερο επίπεδο από το 1965

LONDON — U.K. car production plummeted to a new low last month, marking the worst July performance for the industry since 1956, according to a trade group.

The Society of Motor Manufacturers and Traders said Thursday that U.K. manufacturers built just 53,438 vehicles in July, marking a 37.6% drop on July 2020.

A global semiconductor shortage, factory shutdowns and worker absences amid the ongoing coronavirus pandemic all contributed to the decline, SMMT said.

While July was a particularly bad month, car production across U.K. factories is up 18.3% year-to-date compared to 2020, when Covid restrictions meant people couldn’t go to work.

Some 552,361 cars have been built in the U.K. since January, but that’s still 28.7% down on 2019 pre-pandemic levels.

Mike Hawes, SMMT Chief Executive, said in a statement that the figures “lay bare the extremely tough conditions UK car manufacturers continue to face.”

“While the impact of the ‘pingdemic’ will lessen as self-isolation rules change, the worldwide shortage of semiconductors shows little sign of abating,” Hawes said.

The so-called “pingdemic” referred to people receiving notifications on their phones telling them to self-isolate for several days if they came into contact with someone who tested positive for Covid-19.

Why is the car industry suffering?

New vehicles have dozens of microchips in them to control everything from power steering and car stereos to acceleration and electric windows.

The U.K. is making more electric cars, which have significantly more chips in them, than ever before.

Οι ελλείψεις σε ημιαγωγούς και προσωπικό έχουν φτάσει την βρετανική παραγωγή αυτοκινήτου σε χαμηλό δεκαετιών.

Σχεδόν 26% από τα αμάξια που κατασκευάζονται από εργοστάσια στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Ιούλιο ήταν είτε με ηλεκτρική μπαταρία, είτε υβριδικά plug in, είτε υβριδικά ηλεκτρικά, σύμφωνα με το Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT), το οποίο σε σχετική ανακοίνωση αναφέρει πως πρόκειται για νέο ρεκόρ. Παράλληλα, αναφέρεται πως τα εργοστάσια αυτοκινήτου στο H.B. έχουν κατασκευάσει συνολικά 126.757 τέτοια οχήματα, από την αρχή της χρονιάς.

Σύμφωνα με το CNBC, αρκετοί κατασκευαστές αυτοκινήτου ακύρωσαν τις παραγγελίες τους για τσιπάκια - ημιαγωγούς στην αρχή της πανδημίας καθώς ανησυχούσαν για μία ενδεχόμενη πτώση στις πωλήσεις. Όμως οι πωλήσεις ανέκαμψαν γρηγορότερα από το αναμενόμενο και οι αυτοκινητοβιομηχανίες βρέθηκαν αντιμέτωποι με τις ελλείψεις.

Και εκτός Ηνωμένου Βασιλείου, η Σουηδική Volvo, η γερμανική Volkswagen και η ιαπωνική Toyota ανακοίνωσαν αυτή την εβδομάδα πως θα αναγκαστούν να προχωρήσουν εκ νέου σε μείωση της παραγωγής, αν δεν βρεθεί έκτακτη λύση στην κρίση των «τσιπ».

Η αυτοκινητοβιομηχανία έχει κρίσιμο ρόλο στην οικονομία του Η.Β. ξεπερνώντας τα 78,9 δισ. στερλίνες το χρόνο. Σχεδόν 180.000 εργάζονται στην κατασκευή αυτοκινήτου και 864.000 άνθρωποι απασχολούνται στην ευρύτερη βιομηχανία.

Όπως αναφέρεται, σχεδόν 30 κατασκευαστές κατασκευάζουν περί τα 70 διαφορετικά μοντέλα αυτοκινήτων στο Η.Β. Αυτός ο αριθμός περιλαμβάνει τόσο βρετανικές εταιρείες όπως οι Jaguar Land Rover, Vauxhall και Rolls-Royce, όσο και διεθνείς, όπως η Ford και η Nissan.