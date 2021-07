Στο συνέδριο του Φόρουμ των Δελφών, με θέμα «Investing for impact: the avenue to recovery and resilience» συμμετείχε σήμερα ο υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος αναφέρθηκε στην επιτυχημένη στρατηγική που εφάρμοσε η ελληνική κυβέρνηση κατά τον τελευταίο χρόνο, τόσο στην αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης, όσο και στην στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων.

Ενώ, αναφέρθηκε και στους επόμενους στόχους που καλείται να πετύχει η κυβέρνηση, όπως το Ταμείο Ανάκαμψης που έχει ήδη εγκριθεί, την απορρόφηση του τρέχοντος ΕΣΠΑ έως το ’23 και το νέο ΕΣΠΑ.

«Αντί να θεωρητικολογούμε και να λέμε τι νομίζουμε ότι θα κάνουμε και να προσπαθώ εγώ να σας πείσω ότι θα καταφέρουμε να απορροφήσουμε τα λεφτά, θα σας πω τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα» δήλωσε και πρόσθεσε:

«Λοιπόν, το 2020 η Ελλάδα πέτυχε, και λέω η Ελλάδα γιατί κατά βάση δύο υπουργεία το τρέξαμε, το Υπουργείο Ανάπτυξης και το Υπουργείο Οικονομικών με τον κύριο Σκυλακάκη, τη μεγαλύτερη απορρόφηση στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων από την πρώτη μέρα που ήμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση: 11 δισ. ευρώ από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, το εθνικό σκέλος και τα συγχρηματοδοτούμενα.

Επίσης, όταν αναλάβαμε την διακυβέρνηση της χώρας πριν από δυο ακριβώς χρόνια - σε μια εβδομάδα είναι η επέτειος-, παραλάβαμε την Ελλάδα στη θέση 22 ως προς την απορρόφηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Σήμερα, αν μπείτε στο site της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είμαστε στη θέση 2, δηλαδή 20 θέσεις πάνω.

Και το 2020 η Ελλάδα πέτυχε να είναι η χώρα με τον υψηλότερο αριθμό απορρόφησης ευρωπαϊκών πόρων από όλες τις χώρες της Ευρώπης με πολύ μεγάλη διαφορά από το δεύτερο.

Άρα, ό,τι σας πω δεν είναι μια θεωρία ότι σκοπεύουμε να κάνουμε πράγματα. Είναι πράγματα που ήδη εφαρμόζουμε, ήδη έχουν αρχίσει και έχουν αποτέλεσμα.

Πέρυσι, φέραμε από τους ευρωπαϊκούς πόρους, από το ΕΣΠΑ επιπλέον 4 δισ. παραπάνω από ότι υπολογίζαμε να πάρουμε το 2020. Και αυτά έχουν παίξει σημαντικό ρόλο στο τελικό οικονομικό μας αποτέλεσμα του 2020 που ήταν πολύ καλύτερο του αναμενομένου και για αυτό το λόγο - δεν λέω μόνο για αυτό το λόγο, αλλά λέω και για αυτό το λόγο.

Άρα, έχουμε φτιάξει μια ομάδα, πρώτον που μπορούμε να συνεργαζόμαστε μεταξύ μας, δεύτερον μπορούμε να συνεννοούμαστε με τις Βρυξέλες, τρίτον μπορούμε να παίρνουμε τα χρήματα σεβόμενοι πάντοτε τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς και τους ευρωπαϊκούς όρους και μπορούμε αυτά να τα διοχετεύουμε στην αγορά και με μεγάλη ταχύτητα.

Προφανώς, η πρόκληση που έχουμε τώρα είναι πολύ μεγαλύτερη διότι έχουμε το Ταμείο Ανάκαμψης που έχει ήδη εγκριθεί, την απορρόφηση του τρέχοντος ΕΣΠΑ έως το ’23 και το νέο ΕΣΠΑ που καλώς εχόντων των πραγμάτων την άλλη εβδομάδα, μόλις ανοίξει η ειδική πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα το καταθέσουμε προς έγκριση. Έχουμε δηλαδή πολλά χρηματοδοτικά εργαλεία που πρέπει ταυτόχρονα να τα απορροφήσουμε.

Και για να μην τα παρουσιάζω όλα ρόδινα, προφανώς αυτό δεν είναι εύκολο ούτε αυτονόητο. Στην πραγματικότητα θα έπρεπε - όχι θα έπρεπε, πρέπει - το ρεκόρ του 2020, στο οποίο συνετέλεσε σε ένα βαθμό ασφαλώς και η πανδημία και οι πιο ευέλικτοι κανόνες αυτής, να το επιτυγχάνουμε σε σταθερή βάση για τα επόμενα 5 χρόνια.

Είναι απαραίτητο να γίνει και θα γίνει, γιατί το αντίθετο θα είχε αποτέλεσμα την απώλεια χρημάτων απολύτως απαραίτητων για τον ελληνικό λαό και το μέλλον του. Άρα θα κάνουμε καθετί για να το επιτύχουμε.

Πρέπει να σας πω ότι σήμερα το πρωί είχα την εβδομαδιαία μου σύσκεψη στο Υπουργείο Ανάπτυξης για το Ταμείο Ανάκαμψης. Γιατί ο κύριος Σκυλακάκης έχει φτιάξει το γενικό σχέδιο που διατρέχει όλα τα ελληνικά Υπουργεία και όλους τους φορείς και εμείς καλούμαστε ο καθένας στο δικό του κομμάτι να είμαστε συνεπείς προς τις δεσμεύσεις μας προς το Υπουργείο Οικονομικών, να στείλουμε τα template στην ώρα μας, να προκηρύξουμε τους διαγωνισμούς, να πάρουμε τους συμβούλους, να ωριμάσουμε τα έργα διότι αυτά έχουν όλα από πίσω μια πολύ μεγάλη δουλειά. Δεν είναι πατάς ένα κουμπί και πήρες τα λεφτά.

Έχει μια διαδικασία, οφείλω να σας πω εξαιρετικά ευέλικτη. Πρέπει να συγχαρώ το Υπουργείο Οικονομικών και τον αναπληρωτή Υπουργό διότι ο σχεδιασμός του Ταμείου Ανάκαμψης το καθιστά κατά τη γνώμη μου πολύ εύκολο στην εφαρμογή, πολύ ευκολότερο απ’ ότι θα περίμενε κάποιος στην αρχική του έκδοση.

Έχουμε λάβει υπόψη μας τον τρόπο λειτουργίας του Ελληνικού κράτους: αντί να φτιάξουμε από την αρχή πάρα πολλές δομές, χρησιμοποιούμε τις ήδη υπάρχουσες και αυτό μας γλιτώνει και χρόνο και χρήμα.

Και ήταν μια – πιστεύω- σοφή επιλογή και εμείς, τουλάχιστον στο Υπουργείο Ανάπτυξης, είμαστε ήδη έτοιμοι, έχουμε ήδη δεχτεί τις πρώτες αιτήσεις από τα ερευνητικά κέντρα για να απορροφήσουμε τα πρώτα χρήματα μέσα στο καλοκαίρι.

Άρα, δεν χάνουμε χρόνο. Κινούμαστε με όσο μεγαλύτερη ταχύτητα μπορούμε. Προφανώς, ως Υπουργείο έχουμε και την αρμοδιότητα του νέου ΕΣΠΑ, που επίσης είναι ένα πολύ μεγάλο εργαλείο, ύψους 26 δις ευρώ.

Το Υπουργείο Οικονομικών θα έχει την κυρίως υλοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης, που είναι αυτά τα 32 δισ. και στο σύνολό της η ελληνική κυβέρνηση θα προσπαθήσει να κάνει το καλύτερο δυνατό.

Να πω ένα τελευταίο επειδή άκουσα για το μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομία.

Ναι, πιστεύω ότι ένα από τα πιο κομβικά σημεία του σχεδίου του Ταμείου Ανάκαμψης είναι η κινητροδότηση για τον ουσιαστικό μετασχηματισμό των πολύ μικρών ελληνικών επιχειρήσεων και της συνένωσής τους, έτσι ώστε να αποκτήσουμε επιχειρήσεις με μεγαλύτερο μέγεθος, καθόσον η ύπαρξη σε τόσο μεγάλο ποσοστό εξαιρετικών μικρών επιχειρήσεων, είναι ουσιαστικός παράγων που επηρεάζει αρνητικά την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας και την ανταγωνιστικότητα των ίδιων των επιχειρήσεων, καθώς τους στερεί και τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό.

Δημιουργεί ζητήματα διαφάνειας και ζητήματα έλλειψης ανταγωνιστικότητας. Άρα, νομίζω ότι αν όλοι δουλέψουμε με το κέφι που δουλεύουμε μέχρι τώρα, με το ομαδικό πνεύμα που δουλεύουμε μέχρι τώρα και με τον επαγγελματισμό πιστεύω που δουλεύαμε μέχρι τώρα, οι καρποί θα έρθουν».

