Τις επιταχυνόμενες αναπτυξιακές μεταρρυθμίσεις που υλοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια από την κυβέρνηση αντανακλά το σταθερό πιστωτικό προφίλ της Ελλάδας, όπως αναφέρει η Moody's σε έκθεση της με τίτλο «Greece's credit profile reflects its growth-friendly reforms as well as an elevated debt burden»

Ο οίκος τονίζει πως το υψηλό δημόσιο χρέος αποτελεί τη βασική πρόκληση για την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας. Αξίζει να επισημάνουμε πως η Moody's δεν προέβη στην προγραμματισμένη αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας την Παρασκευή, ενώ ο Colin Ellis μιλώντας στο insider.gr είχε δώσει σήμα για διατήρηση της στάσης αναμονής, στην αξιολόγησης της 21ης Μαΐου, αναμένοντας την πορεία και τη διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Όπως επισημαίνει, η τωρινή κυβέρνηση έχει βελτιώσει τους θεσμούς και τη διακυβέρνηση σε αρκετούς τομείς, και πλέον η χώρα επωφελείται μιας ευνοϊκής διάρθρωσης χρέους, ενός σημαντικού «μαξιλαριού» ρευστότητας ενώ και το χρέος συνοδεύεται από προσιτούς όρους σε ό,τι αφορά την αποπληρωμή.

Η αξιολόγηση της χώρας θα δέχονταν «ανοδική πίεση» εάν η περαιτέρω πρόοδος στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις αποδώσει απτά αποτελέσματα με τη μορφή ισχυρότερων επενδύσεων και περαιτέρω ανοδικών και σταθεροποιημένων μεσοπρόθεσμων προοπτικών ανάπτυξης, σύμφωνα με τη Moody's. Αντίθετα, η αξιολόγηση της χώρας θα υπόκειτο σε καθοδικές πιέσεις εάν η πρόοδος στη μεταρρύθμιση των θεσμών αντιστραφεί, θέτοντας σε κίνδυνο τη συμφωνία με τους πιστωτές της χώρας στην Ευρωζώνη.

Στο σκέλος της πανδημίας του κορονοϊού, η Moody's αναφέρει πως διέκοψε την οικονομική ανάκαμψη της χώρας και οδήγησε σε έντονη συρρίκνωση το 2020, αλλά οι σημαντικοί ευρωπαϊκοί πόροι θα είναι ζωτικής σημασίας για την ενίσχυση των επενδύσεων και της ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια. Ωστόσο, βασική πρόκληση για το πιστωτικό προφίλ παραμένει το αυξημένο επίπεδο χρέους, που ανερχόταν στο 205,6% του ΑΕΠ το 2020 και είναι το δεύτερο υψηλότερο μεταξύ των χωρών που αξιολογεί η Moody’s.

Ο οίκος αξιολογεί την Ελλάδα με «Ba3» και σταθερό outlook, ήτοι τρία σκαλοπάτια μακριά από το investment grade.