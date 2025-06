Η JYSK Ελλάδας στήριξε τη διαφορετικότητα και τον αθλητισμό στο Navarino Challenge 2025

Σε ένα σκηνικό απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς, το Navarino Challenge επέστρεψε στην καρδιά της Μεσσηνίας, από τις 9 έως τις 11 Μαΐου, προσφέροντας μια ξεχωριστή εμπειρία που συνδύασε τον αθλητισμό, την ευεξία, τη μακροζωία και την τοπική γαστρονομία. H JYSK Ελλάδας συμμετείχε για πρώτη φορά ως αργυρός χορηγός στη διοργάνωση, που συγκέντρωσε πάνω από 4.000 συμμετοχές εκπροσωπώντας 23 χώρες και με τις δράσεις που είχε σχεδιάσει, πέτυχε να καλύψει σε απόλυτο βαθμό τους στόχους που είχαν τεθεί από την αρχή.

Σε ένα σκηνικό απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς, το Navarino Challenge επέστρεψε στην καρδιά της Μεσσηνίας, από τις 9 έως τις 11 Μαΐου, προσφέροντας μια ξεχωριστή εμπειρία που συνδύασε τον αθλητισμό, την ευεξία, τη μακροζωία και την τοπική γαστρονομία. H JYSK Ελλάδας συμμετείχε για πρώτη φορά ως αργυρός χορηγός στη διοργάνωση, που συγκέντρωσε πάνω από 4.000 συμμετοχές εκπροσωπώντας 23 χώρες και με τις δράσεις που είχε σχεδιάσει, πέτυχε να καλύψει σε απόλυτο βαθμό τους στόχους που είχαν τεθεί από την αρχή.

Ένα εντυπωσιακό Welcome Cocktail με άρωμα JYSK

Η διεθνής εταιρεία λιανικής JYSK, η οποία συνεχώς εξελίσσεται και στηρίζει τον αθλητισμό χωρίς περιορισμούς, υποδέχθηκε τους συμμετέχοντες στη διοργάνωση με ένα ξεχωριστό Welcome Cocktail & Finger Food powered by JYSK. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην ειδυλλιακή Costa Navarino και πιο συγκεκριμένα στο καταπράσινο και επιβλητικό Romanos Garden του The Romanos, a Luxury Collection Resort, όπου τα κομψά, μοντέρνα και λειτουργικά έπιπλα μαζί με τα καλαίσθητα διακοσμητικά είδη κήπου της JYSK συνέθεσαν ένα σκηνικό διακριτικής πολυτέλειας και μοναδικής αισθητικής, σε απόλυτη αρμονία με το φυσικό περιβάλλον. Οι εκλεκτοί καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μια ζεστή και φιλόξενη βραδιά, γεμάτη εκλεπτυσμένες γεύσεις και αρώματα, χαλαρώνοντας σε μια ονειρική ατμόσφαιρα υπό τους μαγευτικούς ήχους ενός βιολιού, καθώς η δύση του ήλιου σηματοδοτούσε το τέλος της πρώτης μέρας του Navarino Challenge 2025.

Ίσες ευκαιρίες για όλους

Η JYSK γιόρτασε με υπερηφάνεια τον Μήνα Διαφορετικότητας της ΕΕ τον Μάιο 2025 και κάποιες από τις δράσεις της στο Navarino Challenge 2025 είχαν ακριβώς αυτόν τον σκοπό.

Στη JYSK, βλέπουν τη διαφορετικότητα, την ισότητα και την ένταξη (DEI) ως δύναμη για την επιχείρηση και τους εργαζομένους τους. Δεσμεύονται να συμπεριλάβουν όλους, ανεξάρτητα από ηλικία, φύλο, ταυτότητα, φυλή, σεξουαλικό προσανατολισμό, εθνικότητα ή σωματικές και πνευματικές ικανότητες.

Από τον Ιούνιο του 1989 μέχρι σήμερα, η JYSK είναι ο κύριος χορηγός της Parasport Denmark. Πρόκειται πλέον για μία από τις πιο μακρόχρονες αθλητικές χορηγίες στη Δανία και η JYSK είναι υπερήφανη που υποστηρίζει τους αθλητές να πετυχαίνουν διαχρονικά εξαιρετικά αποτελέσματα. Από το 1989, η χορηγία επεκτάθηκε και σε άλλες χώρες, καθώς η JYSK επεκτείνονταν και άνοιξε νέα καταστήματα και σε άλλες χώρες.

Αυτή η δέσμευση αποτέλεσε και έναν από τους βασικούς λόγους της χορηγικής δράσης της JYSK στο Navarino Challenge στην Ελλάδα, μιας διεθνούς εκδήλωσης που προωθεί την ένταξη μέσω του αθλητισμού. Με Ολυμπιονίκες, Παγκόσμιους Πρωταθλητές και Παραολυμπιονίκες, τονίζει την ισότητα, τη διαφορετικότητα και την εκπαίδευση των νέων κάτω από το μήνυμα #SportsUnitesPeople.

Επίδειξη Boccia & Tennis με Αμαξίδιο

Η διεθνής εταιρεία λιανικής JYSK που εξελίσσεται διαρκώς, υποστηρίζει τον αθλητισμό χωρίς περιορισμούς, ενισχύοντας δράσεις που προάγουν τη διαφορετικότητα, την ισότητα και τη συμπερίληψη, που αποτελούν μέρος των αξιών της. Στο πλαίσιο αυτό, στο φετινό Navarino Challenge στήριξε για πρώτη φορά τα αθλήματα του Boccia, με τη συμμετοχή του κατόχου 7 Παραολυμπιακών μεταλλίων Γρηγόρη Πολυχρονίδη και του Tennis με αμαξίδιο, με τη συμμετοχή του πρωταθλητή Ελλάδος στο τένις με αμαξίδιο και μέλους της Εθνικής ομάδας Γιώργου Λαζαρίδη, δίνοντας την ευκαιρία στον κόσμο να γνωρίσει τα αθλήματα τους και να εμπνευστεί μέσα από αυτά. Με αυτή την πρωτοβουλία, η JYSK επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της δημιουργώντας ένα περιβάλλον όπου κάθε αθλητής μπορεί να νιώσει τη δύναμη της συμμετοχής και της προσπάθειας.

Βραδιά απονομών

Το βράδυ του Σαββάτου, πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη βραδιά απονομών – μια εκδήλωση αφιερωμένη στην τιμή και την αναγνώριση ανθρώπων που ξεχωρίζουν όχι μόνο για τις επιδόσεις τους στον αθλητισμό, αλλά και για το ήθος, τη συνέπεια και την προσφορά τους στην κοινωνία. Ο αργυρός Παραολυμπιονίκης στη δισκοβολία με αμαξίδιο Μάκης Καλαράς, έλαβε βραβείο για την κοινωνική του προσφορά από τον χρυσό Παραολυμπιονίκη Γρηγόρη Πολυχρονίδη τον πρωταθλητή Ελλάδας στο τένις με αμαξίδιο Γιώργο Λαζαρίδη, την πρωταθλήτρια ξιφασκίας και καλαθοσφαίρισης Γεωργία Καλτσή και τον κ. Sandor Szimeiszter, Country Director της JYSK Greece, Hungary & Austria.

Η JYSK αναγνωρίζει πως η συμπερίληψη δεν είναι απλώς μία έννοια, αλλά θεμελιώδης αξία που ενισχύει την κοινωνική συνοχή και την ανάπτυξη. Μέσα από τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες της, η εταιρεία επιδιώκει να δημιουργεί ένα περιβάλλον όπου όλοι οι άνθρωποι νιώθουν αποδεκτοί και σεβαστοί, ανεξάρτητα από τα προσωπικά τους χαρακτηριστικά ή τις ιδιαιτερότητές τους. Στόχος της JYSK είναι να εμπνεύσει και να προάγει τον σεβασμό, την αποδοχή και την ισότητα, μεταφέροντας το μήνυμα ότι η διαφορετικότητα είναι πηγή δύναμης και καινοτομίας τόσο στον αθλητισμό όσο και στην κοινωνία.