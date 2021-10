Συγκρότηση σε σώμα του νέου Δ.Σ. του Marketing Club Greece

Ένας θεσμός εκπροσώπησης επαγγελματιών του marketing αλλά και στελεχών επιχειρήσεων, μετά από δέκα χρόνια επιτυχημένης λειτουργίας, κάνει τη δική του επανεκκίνηση με τη μετονομασία του σε Marketing Club Greece, απευθυνόμενα στα μέλη του σε ολόκληρη τη χώρα και διεκδικώντας νέες πρωτοβουλίες δράσεων και εκπροσώπησης τους.

Το Marketing Club Greece εκφράζει πλέον το όραμα, την συλλογικότητα, την ποιότητα και την αυτοπεποίθηση πως με έδρα τη Θεσσαλονίκη θα αναπτυχθούν πρωτοβουλίες και ενέργειες σε όλη την Ελλάδα, ώστε να επιτευχθεί η καθιέρωση του μεγαλύτερου και πιο καινοτόμου club στελεχών marketing - διοίκησης επιχειρήσεων και επιχειρηματιών στην χώρα.

«Είμαι πολύ χαρούμενος και ταυτόχρονα περήφανος που συγκροτήσαμε για μια ακόμη φορά σε σώμα ένα νέο ΔΣ στο Marketing Club. Ένα σωματείο που μετρά 10 χρόνια ζωής και που διευρύνεται σε ομάδα, όραμα και προοπτική πέρα από τα όρια και τους στόχους της Βόρειας Ελλάδας και γίνεται Marketing Club Greece. Η αξία αυτής της ομάδας που εκφράζεται μέσα από το σύνθημα μας "Together we are stronger" παραμένει οδηγός και προτεραιότητα μας και για τα επόμενα χρόνια» αναφέρει χαρακτηριστικά ο Τσαμπίκος Κοκκάρης, πρόεδρος του Marketing Club Greece, που ανανέωσε για ακόμη τρία χρόνια τη θητεία του.

Το Marketing Club Greece, σχεδιάζει συναντήσεις με τα μέλη του μέχρι το τέλος του χρόνου με εκπαιδευτικό και κοινωνικό χαρακτήρα, ενώ το 2022 θα είναι και επίσημα το έτος διοργάνωσης δράσεων για τον εορτασμό της δεκαετούς επιτυχημένης πορείας του.