Το πρόγραμμα του Greek Maritime Golf Event 2021

Οι ομάδες του Greek Maritime Golf Event, αποτελούμενες από διακεκριμένα στελέχη της ελληνικής ναυτιλίας (τέσσερα άτομα ανά ομάδα), θα αγωνιστούν, στα δύο signature γήπεδα 18 οπών The Dunes Course και The Bay Course, σε ένα ειδυλλιακό τοπίο με ελαιόδεντρα εκατοντάδων ετών με εκπληκτική θέα στον ιστορικό κόλπο του Ναυαρίνου και στο γραφικό λιμάνι της Πύλου.

Η δράση θα ξεκινήσει το Σάββατο 4 Σεπτεμβρίου, στις 10.00 το πρωί, όπου οι συμμετέχοντες θα διαγωνιστούν σε ομαδικό επίπεδο, σε έναν αγώνα shotgun scramble που θα πραγματοποιηθεί στο The Dunes Course.

Την Κυριακή 5 Σεπτεμβρίου, στις 10.00 το πρωί, οι συμμετέχοντες θα λάβουν προαιρετικά μέρος στον αγώνα two (2) ball better ball (3/4 hcp) που θα πραγματοποιηθεί στο The Bay Course.

Οι ομάδες θα διεκδικήσουν διακρίσεις και στα δύο γήπεδα αντίστοιχα, για την κατάκτηση των τριών πρώτων θέσεων στην γενική κατάταξη, ενώ θα υπάρξουν ειδικές βραβεύσεις στον αγώνα του Σαββάτου για τους παίκτες που θα σημειώσουν τις καλύτερες ατομικές επιδόσεις στις ειδικές κατηγορίες “Longest Drive” και “Closest to the Pin”.

Δείτε εδώ το αναλυτικό πρόγραμμα της διοργάνωσης.

Γκολφ & Ναυτιλία ενώνουν τις δυνάμεις τους για καλό σκοπό

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς απονομής των φετινών βραβείων στους νικητές και τις νικήτριες ομάδες αντίστοιχα, το Σάββατο 4 Σεπτεμβρίου, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να συνεισφέρουν το ποσό που επιθυμούν απευθείας στον ειδικό χώρο που θα έχει διαμορφωθεί. Το ποσό που θα συλλέξει συνολικά η διοργάνωση θα διατεθεί στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΚΑΡΚΙΝΑΚΙ.

Μαθήματα γκολφ

Η διοργάνωση έχει ήδη φροντίσει και για όσους δεν θα λάβουν μέρος στο τουρνουά γκολφ. Συγκεκριμένα, το Σάββατο στις 11:00 το πρωί, οι μη συμμετέχοντες στο τουρνουά θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν μαθήματα γκολφ και να λάβουν μέρος στο putting competition που θα πραγματοποιηθεί στο The Dunes Course.

Στο Greek Maritime Golf Event συμμετέχουν μερικές εκ των κορυφαίων ναυτιλιακών εταιρειών από την Ελλάδα και την Κύπρο καθώς και μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις που στηρίζουν τη διοργάνωση.

Maritime Sponsors:

Platinum Sponsor της διοργάνωσης είναι η The Marshall Islands Registry IRI.

Golden Sponsors είναι οι Mainline Shipping Company, Onego Shipping Company, Jotun Hellas και Swift Marine.

Silver Sponsors είναι οι Arrow Hellas, DNV και Drew Marine.

Official Travel Partner της διοργάνωσης είναι η Marine Tours.

Official Sponsor είναι η IYC.

Official Supporters είναι οι Tototheo Maritime και Standard Club.

Non-Maritime Sponsors:

Signature Sponsor είναι η ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.

Official Airline είναι η Qatar Airways.

Official Supporter είναι η Ποσειδωνία.

Official Rental Partner είναι η Avance.

Official Beauty Partner είναι η Messinian Spa.

Official Clothing Partner είναι η Under Armour.

Official Carrier είναι η Pilia Express.

Official Water είναι το Minoa Water.

Partners της διοργάνωσης είναι οι Pylos Poems, The Margi, Domotel Kastri, Karalis Beach Hotel, ΜΕΤΑΧΑ, ΕΟΣ ΣΑΜΟΥ, Luc Belaire, Veroni, Lakonia, Dinner in the Sky, Άθη Ρόδι και Unique Flowers Creations.

Audio Visual Partner είναι η Boo Productions.

Το Greek Maritime Golf Event, διοργανώνεται από την Birdie Events και αποτελεί πρωτοβουλία του αναγνωρισμένου Έλληνα PGA golfer, Θάνου Καραντζιά. Το Golf Production έχει αναλάβει το πολυβραβευμένο sports marketing agency της ActiveMedia Group. Tο τουρνουά απευθύνεται αποκλειστικά σε διακεκριμένα στελέχη της ελληνικής ναυτιλίας.

Η διοργάνωση θα διεξαχθεί σε έναν απόλυτα ασφαλή προορισμό, με υγειονομικό πρωτόκολλο και τις απαραίτητες πάντα εγκρίσεις της Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, λαμβάνοντας υπόψιν τις αυστηρές προδιαγραφές που έχει θέσει η Ελληνική Ομοσπονδία Γκολφ.

Hashtag: #greekmaritimegolfevent