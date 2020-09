“When you play the Game of Thrones, you win or you die. There is no middle ground”. Μια από τις πιο δημοφιλείς ατάκες της ομώνυμης σειράς πήρε σάρκα και οστά όπως μαθαίνω στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας, καθώς ένα από τα μέλη του δεν έπαιξε σωστά το παιχνίδι με αποτέλεσμα να χάσει τη θέση του.

Όμως, όπως μου λένε, το μεγάλο παιχνίδι μόλις τώρα ξεκινά, καθώς μέχρι το τέλος του έτους θα πρέπει να ληφθούν αποφάσεις για το αν θα ανανεωθεί ή όχι η θέση του νυν Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κώστα Μιχαηλίδη, καθώς συμπληρώνει την πρώτη τριετία.

Όπως μαθαίνω, ο ίδιος δεν κρύβει την επιθυμία του να παραμείνει στη θέση, όμως πρόκειται για ένα από τους πιο δυνατούς θώκους στο τραπεζικό σύστημα. Γι’ αυτό και, όπως μου λένε οι ενδιαφερόμενοι είναι πολλοί, τόσο εκτός όσο και εντός της τράπεζας.

Εξάλλου, το γεγονός ότι έχει παρέλθει τo “cool off period” του κ. Γκίκα Χαρδούβελη , έχοντας συμπληρώσει πενταετία από τη θέση του ως Υπουργός Οικονομικών έχει και αυτό την αξία του, συμπληρώνουν με νόημα.