«Βροχή» πέφτουν οι εικασίες για τον δισεκατομμυριούχο συνιδρυτή του κολοσσού της Alibaba, Jack Ma, ο οποίος, εν μέσω εκτεταμένου ελέγχου των κινεζικών αρχών στις επιχειρήσεις του μοιάζει να έχει «χαθεί από προσώπου γης».

Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, ο Ma, έχει να εμφανιστεί δημόσια πάνω από δύο μήνες, ενώ απουσίασε ακόμα κι από τελευταίο επεισόδιο του δικού του talent show, «Africa’s Business Heroes» στο οποίο συμμετείχε ως κριτής. Επίσης, δεν αντικαταστάθηκε από κάποιο άλλο στέλεχος της Alibaba και η φωτογραφία του αποσύρθηκε από το site της εκπομπής. Κι όλα αυτά παρότι στο παρελθόν είχε δηλώσει δημόσια ότι ανυπομονεί να γνωρίσει όσους θα κατάφερναν να φτάσουν στον τελικό.

Όπως διευκρινίζει ο διεθνής Τύπος, η τελευταία δημόσια εμφάνισή του μεγαλοεπιχειρηματία της Κίνας ήταν σε ένα φόρουμ το οποίο έλαβε χώρα περί τα τέλη Οκτωβρίου στη Σαγκάη. Στο φόρουμ αυτό, ο εκκεντρικός επιχειρηματίας εξέφρασε ριζοσπαστικές, για τα κινεζικά δεδομένα, απόψεις για το χρηματοοικονομικό σύστημα της χώρας, ανοίγοντας τον «ασκό του Αιόλου» για τις επιχειρήσεις του.

Συγκεκριμένα ο μεγιστάνας είχε αναφέρει πώς το «σημερινό χρηματοοικονομικό σύστημα είναι η κληρονομιά της Βιομηχανικής Εποχής γι αυτό και πρέπει να το μεταρρυθμίσουμε και να δημιουργήσουμε ένα νέο για την επόμενη γενιά και τους νέους. Σε αυτό το πλαίσιο ανέφερε ότι οι «κρατικές τράπεζες λειτουργούν με λογική «ενεχυροδανειστηρίου», δίνοντας αχρείαστα δάνεια. Έκτοτε οι ρυθμιστικές αρχές έβαλαν την αυτοκρατορία των επιχειρήσεών του, με αποτέλεσμα να ανασταλεί μέχρι και η 37 δισεκατομμυρίων προγραμματισμένη αρχική δημόσια εγγραφή της Ant στα χρηματιστήρια του Χονγκ Κονγκ και της Σαγκάης.

Ειδικότερα, ο έλεγχος των κινεζικών ρυθμιστικών αρχών στις επιχειρήσεις του Μα ξεκίνησε με μια αντιμονοπωλιακή έρευνα στην Alibaba. Ωστόσο προ εβδομάδων η επίθεση στην τεχνολογική αυτοκρατορία του δισεκατομμυριούχου κλιμακώθηκε με τις κινεζικές αρχές να ζητούν από τον συνιδρυτή της Alibaba και ενός εκ των πλουσιότερων ανθρώπων στη χώρα, να επιστρέψει την οικονομο-τεχνολογική εταιρεία Ant Group στη βασική μορφή της, δηλαδή σε απλό πάροχο υπηρεσιών πληρωμών.

Να υπενθυμίσουμε ότι η Ant Group ξεκίνησε με το Alipay το οποίο έγινε η μεγαλύτερη πλατφόρμα ψηφιακών πληρωμών της Κίνας και γρήγορα επεκτάθηκε σε επενδύσεις, αποταμιευτικούς λογαριασμούς, δάνεια, ασφάλιση και υπηρεσίες διαχείρισης πλούτου.

Ο επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας της Κίνας, Pan Gonsgsheng, χαρακτήρισε τις υπηρεσίες παράνομες και απαρίθμησε τα βήματα που θα πρέπει να κάνει η Ant Group για να βελτιώσει την εταιρική της δομή, να είναι συμβατή με τον κινεζικό νόμο και να μην δημιουργεί συνθήκες μονοπωλίου στην κινεζική αγορά.

Η απουσία δημόσιων εμφανίσεων του δισεκατομμυριούχου τον έκανε ένα από τα δημοφιλή θέματα του Twitter, (#JackMa και #Alibaba), στο οποίο δεν έχουν πρόσβαση οι κινέζοι πολίτες, ωστόσο ως θέμα δεν αναδείχτηκε στα δημοφιλή κοινωνικά δίκτυα της ηπειρωτικής Κίνας, το περιεχόμενο των οποίων δεν είναι η πρώτη φορά που λογοκρίνεται.

Alibaba founder Jack Ma has vanished from public life.



The Chinese billionaire hasn't been seen since making a speech that criticised the Chinese government, most recently dropping out of the final of a TV show in which he was due to be a judge https://t.co/ocSAl8eIeA pic.twitter.com/nEQfSMYakp