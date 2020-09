Μία εβδομάδα μετά τις πρόωρες ανακοινώσεις της Microsoft για τις νέες κονσόλες Xbox Series X και Series S, ο μεγάλος ανταγωνιστής της, η Sony έδωσε στη δημοσιότητα πληροφορίες για την πολυαναμενόμενη γενιά Playstation.

Οι προπαραγγελίες για τις νέες κονσόλες ξεκινούν Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου, λίγες ημέρες νωρίτερα από το Xbox. Ωστόσο η νέα γενιά της παιχνιδομηχανής, το PS5 θα τοποθετηθεί στα ράφια των καταστημάτων των ΗΠΑ κι άλλων επιλεγμένων αγορών (Ιαπωνία, Καναδάς, Μεξικό, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία και Νότιο Κορέα) στις 12 Νοεμβρίου, δύο δηλαδή ημέρες μετά την κυκλοφορία των Xbox Series X και Series S, ενώ επτά ημέρες αργότερα θα κάνει το ντεμπούτο της στις αγορές της Ευρώπης μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.

'Οσον αφορά στην τιμή, οι δύο εκδόσεις του Playstation 5 θα κοστίζουν από 399 ευρώ (για την αποκλειστικά ψηφιακή έκδοση) έως τα 499 ευρώ (για τη βασική κονσόλα με τη μονάδα οπτικού δίσκου), τιμές που μπορεί να είναι λίγο υψηλότερες στην περίπτωση της χώρας μας. Να υπενθυμίσουμε ότι το Xbox Series X έχει ανακοινωθεί στα 499 ευρώ με ενώ η digital εκδοχή του, το Xbox Series S, στα 299 ευρώ.

Πέρα από τις ανακοινώσεις για την κυκλοφορία και την τιμή της συσκευής η Sony έδωσε την απάντησή της και στο Game Pass της Microsoft, δεδομένου ότι το περιεχόμενο παίζε τον πιο σημαντικό ρόλο στους gamers. Η νέα υπηρεσία λοιπόν ακούει στο όνομα Playstation Plus Collection και θα προσφέρει δωρεάν γνωστούς τίτλους του προηγούμενου μοντέλου στους κατόχους PS5. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται τα The Last of Us Remastered, Uncharted 4, God of War, Resident Evil Biohazard, The Last Guardian, Final Fantasy XV, Mortal Kombat X και άλλα.

