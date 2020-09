Oργανωτικές αλλαγές στη Διοίκηση της εταιρείας, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την περαιτέρω ανάπτυξή της στην εγχώρια και διεθνή αγορά, ανακοίνωσε η Office Line. Ειδικότερα, ο Βασίλης Παπούλιας, εντάσσεται στη Διοικητική ομάδα της Office Line, αναλαμβάνοντας καθήκοντα Chief Operations Officer, με στόχο να σχεδιάσει και να θέσει σε εφαρμογή το αναπτυξιακό της πλάνο, με κύριους άξονες την εμπορική και οργανική ανάπτυξη της εταιρίας, τη διάθεση νέων προϊόντων και υπηρεσιών αξίας για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των επιχειρήσεων, στην κατεύθυνση ενός ολοκληρωμένου Cloud Managed Services Provider με διεθνή προσανατολισμό.

Ο Βασίλης Παπούλιας προέρχεται από την Microsoft, στην οποία εργάστηκε τα τελευταία 12 χρόνια, έχοντας υπό την ευθύνη του τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό μεγάλων Enterprise Οργανισμών στους κλάδους του Banking, Retail και Manufacturing, καθώς επίσης και Global Accounts (Coca-Cola κ.α). Την τελευταία διετία είχε αναλάβει την ανάπτυξη των συνεργατών της Microsoft για λύσεις Modern Workplace και Security για τις αγορές της Ελλάδας, της Κύπρου και της Μάλτας. Διαθέτει 20ετή εμπειρία στο χώρο των Πωλήσεων και της υιοθέτησης Νέων Τεχνολογιών με μια παγκόσμια οπτική, έχοντας εργαστεί σε πολυεθνικούς κολοσσούς (Microsoft, Dell), ενώ παράλληλα κατέχει βαθιά γνώση της ελληνικής ICT πραγματικότητας από τη θητεία του σε εγχώριους παρόχους τεχνολογικών λύσεων. Είναι απόφοιτος του τμήματος Οικονομικών του Πανεπιστημίου Πειραιά, κάτοχος MBA από το ALBA και διαθέτει αρκετές πιστοποιήσεις σε Cloud τεχνολογίες.

«Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για εμένα να αναλάβω καθήκοντα Chief Operations Officer στην Office Line, τον πλέον διακεκριμένο και επιτυχημένο συνεργάτη της Microsoft στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Η προσήλωση της εταιρείας στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας σε περιβάλλον Cloud, η υψηλή εξειδίκευση του προσωπικού της και το διεθνώς αναγνωρισμένο της status ως Microsoft Partner of The Year για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, αποτελούν τις βάσεις για την επίτευξη του φιλόδοξου επιχειρησιακού πλάνου και της στρατηγικής που έχουμε θέσει. Στόχος μας είναι να γίνουμε η πρώτη επιλογή των επιχειρήσεων, ως στρατηγικός συνεργάτης και πάροχος υπηρεσιών αξίας για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό τους» ανέφερε ο Βασίλης Παπούλιας, COO της Office Line, σκιαγραφώντας την επόμενη ημέρα της εταιρείας.

«Καλωσορίζουμε τον Βασίλη στην Office Line. Με την ένταξή του στη Διοικητική μας ομάδα, τα πλάνα μας για ενίσχυση της εμπορικής μας παρουσίας και της εξωστρέφειάς μας τίθενται σε άμεση εφαρμογή. Υπό την καθοδήγησή του, θα εφαρμόσουμε ένα μεθοδευμένο πλάνο οργανικής ανάπτυξης, ενίσχυσης της παρουσίας μας στις αγορές του εξωτερικού και διάθεση των δικών μας managed λύσεων και υπηρεσιών, αξιοποιώντας την επένδυσή μας στο Technology Hub, που θέσαμε σε λειτουργία στις αρχές του τρέχοντος έτους. Με την προσθήκη του Βασίλη Παπούλια, ξεκινάει ένα συναρπαστικό κεφάλαιο για την εταιρεία μας, με όραμα να καταστούμε ο preferred Cloud Managed Services Provider της αγοράς» δήλωσε σχετικά ο Παναγιώτης Κουρής, CEO της Office Line.

Να υπενθυμίσουμε ότι η Office Line A.E. είναι μία διεθνώς αναγνωρισμένη εταιρεία Πληροφορικής, με ηγετική θέση στην παροχή λύσεων Cloud και υπηρεσιών Ψηφιακού Μετασχηματισμού. Ιδρύθηκε το 1997 και μετά από 23 χρόνια επιτυχημένης δραστηριότητας στο χώρο της υψηλής τεχνολογίας, βραβεύτηκε για 2η συνεχόμενη φορά από την Microsoft ως Country Partner Of The Year 2020, ενώ κατέχει αντίστοιχη αναγνώριση ως Partner Of The Year 2019. Με κύρια χαρακτηριστικά την πολύχρονη τεχνογνωσία και εξειδίκευση των πιστοποιημένων μηχανικών της, διακρίνεται για την πληθώρα Gold Microsoft πιστοποιήσεων για την παροχή Cloud λύσεων κι εφαρμογών, όντας παράλληλα ο πρώτος Microsoft Fast Track Ready Partner για την Ελλάδα.

Επιπρόσθετα, είναι πιστοποιημένη με ISO 9001:2015 για τις υπηρεσίες της και με ISO 27001:2013 για την ασφάλεια των δεδομένων, υιοθετώντας τα διεθνή επιχειρηματικά πρότυπα για την ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρηματικών πρακτικών. Διαθέτει μια ευρεία γκάμα πελατών στην παγκόσμια αγορά, αποτελούμενη από πολυεθνικές εταιρείες, οργανισμούς δημόσιου και τραπεζικού τομέα, καθώς και μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.

H εταιρεία έχει λάβει πληθώρα βραβεύσεων από διοργανώσεις- θεσμούς που αναδεικνύουν την καινοτομία και τις βέλτιστες πρακτικές της Επιχειρηματικής Τεχνολογίας. Ενδεικτικά: «Lifetime Customer Value in Azure» (Microsoft Partner Excellence Awards 2017), «Digital Transformation Enabler» (InfoCom World 2017), «Top 25 European Cloud Providers 2018» από το έγκριτο περιοδικό CIO Applications Europe, «Unique Gold Cloud Provider 2018» από τα Impact BΙΤΕ awards κ.α.

Οι κύριοι τομείς που δραστηριοποιείται η εταιρεία είναι: