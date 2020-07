Την πτώση των CDs αλλά και την δυναμική επιστροφή του βινυλίου επιβεβαιώνουν τα στοιχεία που δημοσίευσε η eBay με αφορμή την παγκόσμια ημέρα μουσικής στις 21 Ιουνίου υπογραμμίζοντας παράλληλα την κυριαρχία της μουσικής στην καθημερινότητα των ανθρώπων παγκοσμίως. Από τα δεδομένα που συνέλεξε από τις προτιμήσεις των αγοραστών της η eBay αποκαλύπτει μερικά αξιοσημείωτα στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με την μουσική βιομηχανία καθώς και τις μερικές μόνο από τις τάσεις των τελευταίων δεκαετιών.

Σύμφωνα με αυτά και μολονότι η μουσική βιομηχανία σημειώνει ανοδικές και πτωτικές τάσεις, ανάλογα με τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της κάθε εποχής, αποδεικνύεται ότι η μουσική είναι ένας τομέας, που θα παραμείνει στην καθημερινότητα και την ρουτίνα των ανθρώπων για πάντα, με τα οφέλη της να ξεπερνούν τα όρια της διασκέδασης και της ψυχαγωγίας.

Σύμφωνα με την eBay, σήμερα, πάνω από 3 εκατ. αγοραστές της πλατφόρμας ενδιαφέρονται να παραγγείλουν προϊόντα και αντικείμενα που σχετίζονται με τη μουσική, με την πλειονότητα να είναι άντρες μεταξύ 30 και 65 χρονών.

Η rock φαίνεται να αποτελεί το δημοφιλέστερο είδος μουσικής με πάνω από 1 εκατ. σχετικά προϊόντα, να έχουν πωληθεί κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους. Οι κατηγορίες pop & metal ακολουθούν στη «λίστα προτίμησης», με πολλές παραγγελίες να προέρχονται από την Ευρώπη και την Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, η rock και η pop μουσική διατηρούν την τρίτη θέση, παγκοσμίως, ενώ στην Ελλάδα, την τρίτη θέση καταλαμβάνει η Metal μουσική.

Τόσο για τις χώρες της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής (ΕΜΕΑ), όσο και για την Ελλάδα, τα kpop αναμνηστικά φαίνεται να βρίσκονται ψηλά στις καταναλωτικές προτιμήσεις. Τη δεύτερη θέση στην Ελλάδα φαίνεται να καταλαμβάνει το συγκρότημα Depech Mode, με το Depeche Mode Pendant Necklace να σημειώνει έναν σημαντικό αριθμό παραγγελιών από Έλληνες αγοραστές.

Η δεύτερη θέση για τις χώρες της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής (ΕΜΕΑ) ανήκει στην Jazz και την εμπορική επωνυμία Fender, με το «Fender Headstock Logo Sticker Stratocaster Telecaster Jazz Precision Bass» να καταγράφει σημαντικό όγκο παραγγελιών από έναν μεγάλο αριθμό αγοραστών των εν λόγω περιοχών.

Η Jazz αποτελεί, επίσης, ένα πολύ δημοφιλές είδος μουσικής τόσο στην Ευρώπη, όσο και στην Ελλάδα με τις ηλικίες των Ελλήνων fan του είδους να κυμαίνονται μεταξύ 30 και 65 χρονών. Ο Miles Davis, ο Leonard Bernstein και ο Art Pepper αποτελούν τους πρώτους μουσικούς της jazz στις ελληνικές προτιμήσεις, με τους δίσκους Mambo Mambo Baby, Tanganyika / Meet My Sunshine Crying In the Rain και Jun να βρίσκονται ανάμεσα στους πιο αγαπημένους της χρονιάς.

Σύμφωνα με την eBay, οι χώρες με τη μεγαλύτερη προτίμηση στην Jazz είναι η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, η Ρωσία και η Ταϊλάνδη, ενώ στην Ελλάδα κατέχει τη 17η θέση.

«Τα παραπάνω στοιχεία αποτελούν μία ισχυρή απόδειξη ότι η μουσική παραμένει βασικός πυλώνας στη ζωή των καταναλωτών. Ακόμη κι αν οι μελλοντικές τάσεις αλλάξουν και η βιομηχανία αναδείξει και στραφεί προς διαφορετικά μουσικά κανάλια, η επιθυμία των καταναλωτών να συνδυάζουν το μεγαλύτερο μέρος των καθημερινών τους στιγμών με τη μουσική, θα παραμείνει ανεξίτηλη στον χρόνο» αναφέρει χαρακτηριστικά το σχετικό ενημερωτικό δελτίο της εταιρείας.