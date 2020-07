Στην τελική ευθεία μπαίνει, όπως όλα δείχνουν, το περίφημο σκάνδαλο Batterygate» με τους κατόχους iPhone να μπορούν μετά από καιρό, να αιτηθούν αποζημίωσης για την προβληματική διαχείριση των μπαταριών των smartphone τους.

Να υπενθυμίσουμε ότι «Batterygate» ξεκίνησε στα τέλη του 2016, όταν μετά την τελευταία τότε αναβάθμιση του iOS, χρήστες iPhone κατήγγειλαν ότι οι συσκευές τους απενεργοποιούνταν ξαφνικά όταν η μπαταρία έφτανε γύρω στο 30%. Έναν χρόνο αργότερα, αποκαλύψθηκε ότι η Apple είχε περιορίσει την απόδοση συσκευών με φθαρμένες μπαταρίες μέσω λογισμικού για τη διασφάλιση της καλής λειτουργίας του τηλεφώνου τους, χωρίς όμως να τους ενημερώσει.

Παρότι πολλοί ισχυρίστηκαν ότι με αυτό τον τρόπο η εταιρεία οδηγούσε τους πελάτες σε αλλαγή μπαταριών ή ακόμα χειρότερα σε αναβάθμιση της συσκευής η Apple διατείνεται ότι υιοθέτησε αυτή τη λύση για να μειώσει τις πιθανότητες να «πεθάνει» ακαριαία η μπαταρία των iPhones των χρηστών και να σβήσει το κινητό τους, έδινε δηλαδή παράταση ζωής στα iPhone έστω και με μειωμένες δυνατότητες. Μάλιστα η εταιρεία για να κάμψει τις αντιδράσεις των χρηστών και της αμερικανικής κυβέρνησης τότε προέβη σε προνομιακές εκπτώσεις για την αντικατάσταση των παλιών μπαταριών ώστε να λυθεί το πρόβλημα των χρηστών.

Σήμερα, τρία και πλέον χρόνια μετά, οι ενδιαφερόμενοι που αντιμετώπισαν επιβράδυνση των τηλεφώνων τους λόγω της μπαταρίας μπορούν να μπουν σε ένα συγκεκριμένο site για να αιτηθούν αποζημίωση από την Apple, σύμφωνα με το MacRumors.

Ποιοι δικαιούνται αποζημίωση

Οι δικαιούχοι ωστόσο θα πρέπει να διαθέτουν ή διέθεταν στο παρελθόν αμερικανικό iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus ή iPhone SE που έτρεχε iOS 10.2.1 ή νεότερο πριν τις 21 Δεκεμβρίου 2017. Δικαίωμα αποζημίωσης έχουν και όσοι διαθέτουν ή διέθεταν κατά το παρελθόν αμερικανικό iPhone 7 ή iPhone 7 Plus που έτρεχε iOS 11.2 ή νεότερο πριν τις 21 Δεκεμβρίου 2017.

Κατά την είσοδό τους στο site οι χρήστες θα πρέπει να εισάγουν τον σειριακό αριθμό της συσκευής τους, ενώ σε περίπτωση που δεν είναι σε θέση να τον βρουν, μπορούν να χρησιμοποιήσουν το σχετικό εργαλείο υποστήριξης. Παράλληλα υπάρχει και η δυνατότητα οι δικαιούχοι να ζητήσουν να εξαιρεθούν από την όλη διαδικασία εφόσον σκοπεύουν να κινηθούν μεμονωμένα κατά του αμερικανικού κολοσσού.

Για τις αποζημιώσεις η Apple υπολογίζεται ότι θα καταβάλει συνολικά έως και 500 εκατ. δολάρια ενώ κάθε δικαιούχος θα αποζημιωθεί με περίπου 25 δολάρια. Ωστόσο οι αποζημιώσεις θα δοθούν μόνο μετά την επικύρωση της απόφαση η οποία θα γίνει κατά την τελική ακρόαση ενώπιον του δικαστηρίου, στις 4 Δεκεμβρίου.

Φωτογραφία από Mia Baker στο Unsplash.