Την είσοδό της στην αγορά των laptops πραγματοποιεί η Honor, κάνοντας διαθέσιμο από τις 5 Απριλίου και στην ελληνική αγορά το νέο Honor Magic Book14. Εκμεταλλευόμενη την ευκαιρία, σε μια περίοδο που οι ανάγκες για laptop είναι μεγάλες, κυρίως λόγω των επιχειρήσεων που επενδύουν στην τηλεργασία εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού, η θυγατρική της Huawei, φέρνει στην ελληνική αγορά μια λύση με ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά και προσιτή τιμή, επισφραγίζοντας την στρατηγική της για «value for money» προϊόντα.

Στόχος της κινεζικής εταιρείας είναι να κυκλοφορήσει σύντομα και σε παρόμοια τιμή και το MagicBook 15, ενώ για το β' εξάμηνο του έτους δρομολογείται η κυκλοφορία κι άλλων μοντέλων. Όπως άλλωστε διευκρίνισε η Honor, το 2020, την χρονιά του 5G και του AI όπως την χαρακτήρισε, θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση σε notebooks, smartphones αλλά και IoT προϊόντα, επεκτείνοντας ευρέως την γκάμα των προϊόντων της.

Όσον αφορά στις πωλήσεις των προϊόντων της και δεδομένης της πολύ υψηλής πτώσης που καταγράφει η αγορά, ελέω κορονοϊού - ανά περιπτώσεις φτάνει και το 80% - οι εκπρόσωποι της εταιρείας διευκρίνισαν ότι αναμένουν η χώρα να επιστρέψει στην κανονικότητα στα μέσα Μαΐου, γεγονός που θα αναζωπυρώσει τις πωλήσεις. Αυτό άλλωστε, όπως εξήγησαν, συνέβη και στην περίπτωση της Κίνας, μια αγορά που η υγειονομική κρίση έχει περιοριστεί και οι πωλήσεις ανακάμπτουν αισθητά μαζί με τα μερίδια της εταιρείας.

Το νέο Honor Magic Book 14

Το νέο προϊόν της Ηonor χαρακτηρίζεται ως business laptop, κοστίζει 629 ευρώ και ξεχωρίζει για την υψηλής αντοχής μπαταρία του, η οποία υπόσχεται 10 ώρες αδιάκοπης συνεχούς χρήσης. Στο πλαίσιο της καμπάνιας «Honor life, stay at home» η εταιρεία διαθέτει το Honor Magic Book 14 στην ειδική τιμή των 549 ευρώ επιθυμώντας όπως διευκρινίζει, «να στηρίξει τον έλληνα καταναλωτή».

Το Honor MagicBook 14 ιντσών διαθέτει FullView IPS οθόνη με ανάλυση 1920 x 1080 πιστοποιημένη από την TÜV Rheinland οθόνη μειώνει σημαντικά το μπλε φως που επηρεάζει και κουράζει τα μάτια. Το HONOR MagicBook 14 τροφοδοτείται από τον τετραπύρηνο επεξεργαστή AMD Ryzen 5 3500U, ο οποίος υπόσχεται βελτιωμένες αποδόσεις ενώ είναι εξοπλισμένο με PCIe NVMe SSD και με 8GB σε DDR4 Dual-Channel RAM, για υψηλές ταχύτητες ανάγνωσης κι εγγραφής. Η χωρητικότητά του δίσκου είναι στα 256 GB

Το νέο laptop έχει επίσης εξαιρετικά λεπτό και ελαφρύ σχεδιασμό. Για την ακρίβεια ζυγίζει 1,38 κιλά και έχει πάχος 15,9 χιλιοστών. Η web κάμερα 1 megapixel είναι pop-up ενώ υπάρχει ενσωματωμένος και αναγνώστης δακτυλικών αποτυπωμάτων πάνω στο power button. Η ενσωματωμένη κάρτα γραφικών είναι Radeon Vega 8 Graphic.

Όσον αφορά στην μπαταρία του, σύμφωνα με την εταιρεία το Honor MagicBook 14 μπορεί να τρέξει έως και 10 ώρες εφαρμογές γραφείου, 9,5 ώρες non stop αναπαραγωγή βίντεο και 9,4 ώρες συνεχούς περιήγησης στο Web, με μια πλήρη φόρτιση φόρτιση. Επιπλέον διαθέτει φορτιστή Type- C και δυνατότητα γρήγορης φόρτισης 65 W, μπορεί να φτάσει σε φόρτιση το 46% σε μόλις μισή ώρα. Ο ευέλικτος φορτιστής, διαθέτει διπλές θύρες τύπου C λειτουργεί ως καλώδιο μεταφοράς δεδομένων, εξαλείφοντας την ανάγκη μεταφοράς πολλών φορτιστών και καλωδίων κατά την έξοδο από το σπίτι.

Με μινιμαλ σχεδιασμό το Magic Book 14 είναι διαθέσιμο σε χρώμα Mystic Silver το οποίο εμπλουτίζεται με ένα πλαίσιο αλουμινίου με μπλε άκρες.

HONOR Magic-link 2.0 Multi-Screen Collaboration

Με το HONOR Magic-link 2.0, η οθόνη του τηλεφώνου εμφανίζεται στην οθόνη του HONOR MagicBook 14 και επιτρέπει την ταχύτερη μεταφορά αρχείων μεταξύ των συσκευών. Παράλληλα είναι διαθέσιμη και η χρήση mobile εφαρμογών απευθείας από το HONOR Magic Book 14.

Να σημειωθεί ότι το HONOR MagicBook 14 διατίθεται αποκλειστικά στο δίκτυο καταστημάτων Κωτσόβολος.

Την παρουσίαση του νέου laptop, η οποία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 3 Απριλίου, ακολούθησαν και μερικά ακόμα νέα προϊόντα, όπως το Honor 9X lite, το νέο smartwatch, Magic Watch 2 αλλά και τα νέα ακουστικά Honor Magic Earbuds, τα οποία θα έρθουν τους επόμενους μήνες στην ελληνική αγορά.